Фигурист Е.Плющенко намерен отказаться от депутатского кресла

По его словам С.Миронова, спортсмен намерен начать подготовку к предстоящим Олимпийским играм. Кроме того, фигурист возглавит совет по спорту партии "Справедливая Россия", которую Е.Плющенко представляет в петербургском парламенте и которую возглавляет С.Миронов.
"Он нам нужен в Москве, - заметил спикер верхней палаты российского парламента и добавил, что точная дата отказа Е.Плющенко от депутатского мандата пока неизвестна.
Стоит отметить, что знаменитый фигурист, ставший чемпионом Олимпийских игр 2006 года в Турине, известен тем, что крайне редко посещал заседания Законодательного собрания, однако регулярно появлялся на различных телевизионных шоу. В этой связи некоторые петербургские депутаты даже обратились в Уставный суд Петербурга с просьбой уточнить, какими видами деятельности могут заниматься народные избранники. По этому поводу С.Миронов заявил, что никакой коммерческой деятельностью фигурист не занимается.
Стоит отметить, что избрание известных спортсменов депутатами зачастую вызывает вопросы, готовы ли они регулярно заниматься законотворческим процессом. Среди известных депутатов можно назвать нападающего Романа Павлюченко, который вот уже несколько месяцев играет за лондонский "Тоттенхэм", являясь при этом депутатом городской думы Ставрополя. Стал депутатом Законодательного собрания Петербурга и другой известный футболист Андрей Аршавин. Впрочем, он потом передумал и отказался от депутатского мандата