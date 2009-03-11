Фигурист Е.Плющенко намерен отказаться от депутатского кресла

Стоит отметить, что избрание известных спортсменов депутатами зачастую вызывает вопросы, готовы ли они регулярно заниматься законотворческим процессом. Среди известных депутатов можно назвать нападающего Романа Павлюченко, который вот уже несколько месяцев играет за лондонский "Тоттенхэм", являясь при этом депутатом городской думы Ставрополя. Стал депутатом Законодательного собрания Петербурга и другой известный футболист Андрей Аршавин. Впрочем, он потом передумал и отказался от депутатского мандата