Эксперты прогнозируют повышение смертности, вызванной курением

Кстати, один из самых известных курильщиков скончался от рака легких на прошлой неделе. "Лицо" марки сигарет Winston в 1960-70-х годах, актер и фотомодель Алан Ландерс умер от рака горла. При жизни он не раз говорил, что во время своей работы в качестве модели для табачной компании он даже не догадывался о том, что рекламирует и популяризует свою смертельную привычку. Позже, уже после окончания карьеры, Ландерс стал известным борцом против курения.