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Эксперты прогнозируют повышение смертности, вызванной курением

11 марта 2009, 13:12
Американское онкологическое общество и Всемирная организация борьбы с легочными заболеваниями спрогнозировали на 2010 год около 6 млн. смертей, вызванных курением. К 2030 году эта цифра может достичь 8 млн.

В ежегодном исследовании отмечается, что смертность среди курильщиков особенно возрастет в развивающихся странах. По мнению авторов доклада, чтобы исправить положение, в первую очередь необходимо активизировать антитабачную кампанию в странах с низкими и средними доходами, в том числе среди женщин.

Россия находится на четвертом месте по числу курильщиков. Почти две трети любителей подымить проживают в Китае, Индии, Индонезии, России, США, Японии, Бразилии, Бангладеш, Германии и Турции. Наибольшее число курильщиков по-прежнему насчитывается в Китае - 311 млн. человек, а также в Индии - 229 млн. человек.

Кстати, один из самых известных курильщиков скончался от рака легких на прошлой неделе. "Лицо" марки сигарет Winston в 1960-70-х годах, актер и фотомодель Алан Ландерс умер от рака горла. При жизни он не раз говорил, что во время своей работы в качестве модели для табачной компании он даже не догадывался о том, что рекламирует и популяризует свою смертельную привычку. Позже, уже после окончания карьеры, Ландерс стал известным борцом против курения.

В конце 80-х и начале 90-х годов прошлого столетия также от рака скончались три известных актера, рекламные "лица" табачного бренда Marlboro, так называемые "ковбои Мальборо": в 1987 году Дэвид Миллар, в 1992 году - Уэйн Макларен и в 1995 году - Дэвид Маклин.

#Новости#Курение#Здоровье#Медицина#Ксения#Общество
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