Дворовые команды Калининского округа сыграли в хоккей

Некоторые ребята впервые в жизни надели настоящую хоккейную форму - фирменную защиту, настоящие хоккейные краги и шлемы. Восторгам детей не было предела! Сразу же появились и скорость, и умение принять пас, хотелось рваться в бой до победной шайбы! Команды фотографировались на память даже на мобильные телефоны.