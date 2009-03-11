Дворовые команды Калининского округа сыграли в хоккей

На участие в соревнованиях заявились 8 команд: «Союз», «Союз-1», «Бабарынка», «Метелево», «Индейцы», «Барнаульская», «Белинского».
Управа округа обеспечила команды хоккейной формой и спортинвентарем.
С 4 по 7 марта на хоккейной площадке СДЮСШОР № 3 (ул. Луначарского, 14/1) прошли хоккейные баталии.
Некоторые ребята впервые в жизни надели настоящую хоккейную форму - фирменную защиту, настоящие хоккейные краги и шлемы. Восторгам детей не было предела! Сразу же появились и скорость, и умение принять пас, хотелось рваться в бой до победной шайбы! Команды фотографировались на память даже на мобильные телефоны.
И все же спорт есть спорт. По итогам соревнований победила команда «Индейцы» (спорторганизатор - Александр Пестерев, ул. Волгоградская, 109).
Второе место завоевала команда «Метелево» (спорторганизатор - Марина Мясникова, п. Метелево), третье место у дворовой команды прилегающей территории к МОУ СОШ № 69 (спорторганизатор - Юрий Кашлаков).
Победители и призеры соревнований были награждены медалями и грамотами, а все участникам турнира были вручены дипломы.