Болгарские визы для российских детей станут бесплатными

Как сообщили агентству в посольстве Болгарии в России, в настоящее время льготы существуют только для детей младше шести лет - для них нужно оплатить только сервисный сбор в размере 1000 рублей. Все остальные граждане платят кроме него еще и консульский сбор, который равен 1600 рублям. Для получения срочной визы, которая выдается в течение двух дней, необходимо оплатить уже 3200 рублей консульского сбора.