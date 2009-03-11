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Болгарские визы для российских детей станут бесплатными

11 марта 2009, 13:17
Россияне младше 18 лет смогут получить болгарскую визу бесплатно. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Болгарии Милен Керемедичев.

"У нас много школьных лагерей на Черном море, на горнолыжных курортах, поэтому мы бы хотели это стимулировать. Для приезжающих во все детские лагеря школьников до 18 лет визы будут бесплатные", - сказал чиновник.

Как сообщили агентству в посольстве Болгарии в России, в настоящее время льготы существуют только для детей младше шести лет - для них нужно оплатить только сервисный сбор в размере 1000 рублей. Все остальные граждане платят кроме него еще и консульский сбор, который равен 1600 рублям. Для получения срочной визы, которая выдается в течение двух дней, необходимо оплатить уже 3200 рублей консульского сбора.

Болгария планирует войти в Шенгенскую зону в 2011 году, однако, как сообщил представитель МИД страны, уже сегодня все россияне, имеющие шенгенскую визу, могут получить визу Болгарии без промедления.

#Новости#Визы#Таня#Политика
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