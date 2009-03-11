11 марта - День работника органов наркоконтроля

За пять лет в России выявлено более 345 тысяч преступлений, пресечена деятельность около 2,5 тысячи преступных групп и сообществ, ликвидировано свыше 10 тысяч наркопритонов, проведено 360 международных полицейских операций. Более 171 тонны наркотических средств и психотропных веществ, в том числе свыше 7 тонн героина, около 148 тонн марихуаны и гашиша, почти 3 миллиарда условных средних разовых доз синтетических наркотиков не дошли до потребителей. К уголовной ответственности привлечены 123 тысячи организаторов наркоторговли. Наметилась тенденция к сокращению уровня наркотизации населения, в первую очередь среди молодежи.