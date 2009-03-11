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11 марта - День работника органов наркоконтроля

11 марта 2009, 09:12
Президент России Владимир Путин подписал 16 февраля 2008 года Указ №205, в соответствии с которым устанавливается новый профессиональный праздник – День работников наркоконтроля.

Президент России Владимир Путин подписал 16 февраля 2008 года Указ №205, в соответствии с которым устанавливается новый профессиональный праздник – День работников наркоконтроля, сообщает calend.ru.

Ранее, 18 октября 2007 года, Указом Президента России был образован Государственный антинаркотический комитет, деятельность которого позволит эффективнее реализовывать необходимые меры по организации борьбы с незаконным оборотом наркотиков, работы в сфере профилактики наркомании.

Как отметил председатель Государственного антинаркотического комитета – Директор ФСКН России генерал полиции Черкесов, пятилетие – это знаковая дата в истории молодой службы. Годы подтвердили своевременность и актуальность создания специального уполномоченного ведомства, перед которым были поставлены задачи остановить наркоагрессию, коренным образом изменить стратегию борьбы с наркобизнесом и выстроить новую государственную антинаркотическую политику.

За пять лет в России выявлено более 345 тысяч преступлений, пресечена деятельность около 2,5 тысячи преступных групп и сообществ, ликвидировано свыше 10 тысяч наркопритонов, проведено 360 международных полицейских операций. Более 171 тонны наркотических средств и психотропных веществ, в том числе свыше 7 тонн героина, около 148 тонн марихуаны и гашиша, почти 3 миллиарда условных средних разовых доз синтетических наркотиков не дошли до потребителей. К уголовной ответственности привлечены 123 тысячи организаторов наркоторговли. Наметилась тенденция к сокращению уровня наркотизации населения, в первую очередь среди молодежи.

Создать традиции празднования профессионального праздника наркополиции еще предстоит. Пока получен первый подарок от Президента России к пятилетию образования органов наркоконтроля России - собственно день празднования.

#Новости#Работа#Наркотики#Ксения#Общество
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