Ватикан назвал стиральную машину "двигателем" женского развития

В конце статьи напоминается, что прототип современной стиральной машины появился в Германии далеком 1767 году, однако, это было вовсе не то, чем привыкли пользоваться современные женщины. Более похожими на современные устройства были машинки американского изобретателя Джеймса Кинга. Его машины состояли из кадки, куда заливался мыльный раствор, и встроенной в нее оси с дырчатым цилиндром. Внутрь помещалось белье, а затем барабан вращался вручную.