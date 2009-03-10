Ватикан назвал стиральную машину "двигателем" женского развития

Именно она, по мнению католической церкви, сыграла главную роль в становлении женщин на ту ступень в обществе, которую они сейчас занимают.
Пламенные речи в адрес стиральной машины были помещены в статье под названием "Стиральная машина и освобождение женщин - засыпьте порошок, закройте крышку и расслабьтесь". Статья, занявшая несколько страниц, была опубликована в еженедельной итальянской газете "Римский обозреватель" - официальном печатном издании Ватикана.
Как считают авторы необычной статьи, главную роль в жизни современных представительниц слабого пола сыграли вовсе не "революции" феминисток, а изобретение стиральной машины. "Споры очень горячи. Кто-то считает, что это противозачаточные таблетки, кто-то - право делать аборт, а иные называют разрешение женщинам работать вне дома. Но некоторые осмеливаются идти дальше и говорят: стиральная машина", - написано в праздничной статье.
В конце статьи напоминается, что прототип современной стиральной машины появился в Германии далеком 1767 году, однако, это было вовсе не то, чем привыкли пользоваться современные женщины. Более похожими на современные устройства были машинки американского изобретателя Джеймса Кинга. Его машины состояли из кадки, куда заливался мыльный раствор, и встроенной в нее оси с дырчатым цилиндром. Внутрь помещалось белье, а затем барабан вращался вручную.