Тюменскую продавщицу изнасиловали, приняв за проститутку

Представившись сотрудниками правоохранительных органов, парни потребовали от продавца написать заявление, из которого следовало, что она согласна сотрудничать с ними и предоставлять необходимую им информацию. Как выяснилось позднее, злодеи приняли женщину за проститутку и решили таким образом установить за ней контроль.