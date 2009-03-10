Тюменскую продавщицу изнасиловали, приняв за проститутку

Как установлено следствием, вечером 20 апреля 2008 года 45-летняя продавец одного из торговых предприятий областного центра после посещения торгового центра «Лента» возвращалась домой. На улице Мельникайте Тюмени к ней подъехал автомобиль «Вольво», из которого неожиданно выскочили двое молодых людей и на глазах прохожих силой посадили женщину в машину.
Представившись сотрудниками правоохранительных органов, парни потребовали от продавца написать заявление, из которого следовало, что она согласна сотрудничать с ними и предоставлять необходимую им информацию. Как выяснилось позднее, злодеи приняли женщину за проститутку и решили таким образом установить за ней контроль.
После этого, злоумышленники приехали на территорию гаражного кооператива «Лотос», где Малюгин похитил у женщины мобильный телефон, а затем надругался над ней.
Через некоторое время потерпевшей удалось сбежать от похитителей и сообщить о случившемся в правоохранительные органы.
Задержать злоумышленников «по горячим следам» не удалось. Между тем работа по их розыску продолжалась. Следователем был составлен согласованный план расследования, намечены необходимые следственно-оперативные мероприятия.
Благодаря настойчивой, целенаправленной работе следователя и сотрудников уголовного розыска личность злодея удалось установить, а в феврале 2009 года и задержать его.
Органами предварительного следствия Малюгину предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера) и ч. 1 ст. 161 УК РФ (грабёж).
Расследование уголовного дела продолжается, сообщили Nashgorod.ru в пресс-службе следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по Тюменской области.