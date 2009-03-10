Тюменские строители всеми силами стараются не допустить долгостроя

Напомним, что в ноябре прошлого года, также на заседании пресс-клуба, Евгений Мискевич, начальник Главного Управления Строительства по Тюменской области, достаточно подробно изложил имевшийся на тот момент план финансовой помощи застройщикам региона, чтобы те имели возможность достроить и сдать в эксплуатацию уже начатые объекты. По словам Евгения Васильевича, государство должно было начать выкупать у застройщиков жилье по программам переселения из ветхого и аварийного жилья.
Основная сумма на это благое дело выделялось федеральным бюджетом (через Фонд содействия реформам ЖКХ) плюс добавлялась сумма из областного бюджета, в итоге на выкуп, по расчетам правительства области, должно было быть направлено 1,2 млрд. рублей. Во-вторых, правительство области «ручалось» за застройщиков перед Западно-Сибирским Банком Сбербанка РФ, а также банком «ВТБ 24» о предоставлении кредитов. В-третьих, область рассчитывала на 118 млн. рублей по линии Министерства обороны (программа по обеспечению жильем военнослужащих, вышедших в отставку).
Однако из данных мер поддержки на сегодняшний день сработала в полную силу только одна – компания «Партнер-Инвест» подписала государственный контракт с Министерством обороны на сумму 100 млн. рублей. Произошло это еще в конце декабря прошлого года. Остальные механизмы или не работают или работают не в полной мере – в частности, программа поддержки строительной отрасли пробуксовывает по всей стране – вместо 11 000 (Минобороны), 6 000 (Минрегион) и 26 000 (Фонд реформирования ЖКХ) квартир было выкуплено 1 288, 1 714 и 2 926 квартир соответственно. Фонды и министерства сетуют на регионы, которые могли бы быть поактивнее в освоении бюджетных средств, а регионы и строители сетуют на слишком жесткие условия соответствия и низкую выкупную стоимость квартир (для Уральского Федерального округа она, по расчетам Минрегиона, на сегодняшний день составляет чуть более 32 тысяч рублей за квадратный метр).
Промедление смерти подобно и строители не сидят, сложа руки, а сами ищут выходы из ситуации, всеми силами стараясь не допустить худшего. Так, появился вариант создания товариществ, когда строительные компании, образно говоря, «скидываются» для достройки объектов жилищного строительства. Есть примеры строительства социальных объектов по принципу софинансирования с ежемесячной предоплатой 30% за объем выполненных работ. Практически разработан механизм сотрудничества с Агентством по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) по строительству все того же жилья.
Об этом и многом другом и пойдет речь на первом заседании пресс-клуба «КВ» – диалоги о недвижимости». Экспертами выступят непосредственные участники программ – как руководители строительных организаций, так и представители властных структур, заинтересованных в том, чтобы не было новых долгостроев и «обманутых дольщиков».