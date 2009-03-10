Тюменские строители всеми силами стараются не допустить долгостроя

Однако из данных мер поддержки на сегодняшний день сработала в полную силу только одна – компания «Партнер-Инвест» подписала государственный контракт с Министерством обороны на сумму 100 млн. рублей. Произошло это еще в конце декабря прошлого года. Остальные механизмы или не работают или работают не в полной мере – в частности, программа поддержки строительной отрасли пробуксовывает по всей стране – вместо 11 000 (Минобороны), 6 000 (Минрегион) и 26 000 (Фонд реформирования ЖКХ) квартир было выкуплено 1 288, 1 714 и 2 926 квартир соответственно. Фонды и министерства сетуют на регионы, которые могли бы быть поактивнее в освоении бюджетных средств, а регионы и строители сетуют на слишком жесткие условия соответствия и низкую выкупную стоимость квартир (для Уральского Федерального округа она, по расчетам Минрегиона, на сегодняшний день составляет чуть более 32 тысяч рублей за квадратный метр).