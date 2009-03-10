Тюменская область "обогнала" по инфляции Югру и Ямал

При этом в Тюменской области наиболее ощутимой стала инфляция в сфере платных услуг населению (+9,6% за 2 месяца). В ХМАО расходы по этой статье увеличились на 1,5%, а на Ямале - на 6,2%. Продовольствие за январь-февраль в Тюменской области подорожало на 3,6%. При этом наибольший скачок цен продемонстрировали алкоголь (+5,5%) и мясо и птица (+5%).