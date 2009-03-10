Тюменская область "обогнала" по инфляции Югру и Ямал

На Ямале инфляция прибавила к стоимости товаров и услуг 2,9% (+1,2% - за февраль). В Югре цены с Нового года выросли на 2,2% (в феврале — +1,4%).
При этом в Тюменской области наиболее ощутимой стала инфляция в сфере платных услуг населению (+9,6% за 2 месяца). В ХМАО расходы по этой статье увеличились на 1,5%, а на Ямале - на 6,2%. Продовольствие за январь-февраль в Тюменской области подорожало на 3,6%. При этом наибольший скачок цен продемонстрировали алкоголь (+5,5%) и мясо и птица (+5%).
В Югре стоимость продовольствия поднялась на 3,4% — фрукты и овощи подорожали на 5,8%, макаронные изделия - на 6,3%, а мясо лишь на 4,4%. Ямальцам продукты теперь обходятся на 3,5% дороже, самый сильный рост за 2 месяца показали крупы (+9,2%) и мясо (+6,6%). Цены на непродовольственные товары в Тюменской области и Югре увеличились на 2,2%, а на Ямале - лишь на 0,6%.