Студенты ТюмГУ показали класс в лыжных гонках

Победой сборных Тюменского госуниверситета завершились в Увате соревнования по лыжным гонкам в рамках областной Спартакиады высших учебных заведений. В стартах принимали участие 9 команд. В программу входили гонки свободным и классическим стилями, эстафеты.