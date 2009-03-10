Студенты ТюмГУ показали класс в лыжных гонках

Среди мужчин и женщин общекомандное первенство выиграли представители ТюмГУ. Второе место у студенток заняла дружина Сургутского педагогического университета. Бронза у тюменок из нефтегазового.
У мужчин серебро на счету лыжников Сургутского госуниверситета. Третьими стали спортсмены Тюменского нефтегазового университета, сообщает АСН «Тюменская арена».
Следующим видом Спартакиады вузов, организатором которой выступил областной департамент по спорту и молодёжной политике, станут соревнования по настольному теннису.