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Студенты ТюмГУ показали класс в лыжных гонках

10 марта 2009, 15:03
Победой сборных Тюменского госуниверситета завершились в Увате соревнования по лыжным гонкам в рамках областной Спартакиады высших учебных заведений. В стартах принимали участие 9 команд. В программу входили гонки свободным и классическим стилями, эстафеты.

Среди мужчин и женщин общекомандное первенство выиграли представители ТюмГУ. Второе место у студенток заняла дружина Сургутского педагогического университета. Бронза у тюменок из нефтегазового.

У мужчин серебро на счету лыжников Сургутского госуниверситета. Третьими стали спортсмены Тюменского нефтегазового университета, сообщает АСН «Тюменская арена».

Следующим видом Спартакиады вузов, организатором которой выступил областной департамент по спорту и молодёжной политике, станут соревнования по настольному теннису.

#Новости#Лыжи#Спорт#ТюмГУ#Ксения
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