Социальные сети оказались популярнее электронной почты

По данным аналитиков, социальными сетями и блогами пользуются 66,8 процента интернетчиков. При этом с электронной почтой работают лишь 65,1 процента пользователей. Самыми популярными онлайновыми сервисами являются поисковики. С ними работают 85,9 процента интернетчиков.
Исследователи отмечают, что социальные сети все больше привлекают взрослых интернетчиков. Так, четверть пользователей Facebook оказалась старше 50 лет, а самым быстрорастущим сегментом пользователей социальных сетей в 2008 году была возрастная группа от 35 до 49 лет.
Самой популярной социальной сетью является Facebook. Ежемесячно ее посещают трое из десяти пользователей интернета. В Великобритании почти половина интернетчиков работает с Facebook.
Также Nielsen отмечает растущую популярность мобильного интернета. Например, в Великобритании за год количество мобильных пользователей Сети выросло на 249 процентов. В США за это же время количество мобильных интернетчиков увеличилось на 156 процентов.