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Социальные сети оказались популярнее электронной почты

10 марта 2009, 17:30
Социальные сети и блоги стали более популярны среди интернетчиков, чем электронная почта, сообщает BBC News со ссылкой на результаты исследования компании Nielsen.

По данным аналитиков, социальными сетями и блогами пользуются 66,8 процента интернетчиков. При этом с электронной почтой работают лишь 65,1 процента пользователей. Самыми популярными онлайновыми сервисами являются поисковики. С ними работают 85,9 процента интернетчиков.

Исследователи отмечают, что социальные сети все больше привлекают взрослых интернетчиков. Так, четверть пользователей Facebook оказалась старше 50 лет, а самым быстрорастущим сегментом пользователей социальных сетей в 2008 году была возрастная группа от 35 до 49 лет.

Самой популярной социальной сетью является Facebook. Ежемесячно ее посещают трое из десяти пользователей интернета. В Великобритании почти половина интернетчиков работает с Facebook.

Также Nielsen отмечает растущую популярность мобильного интернета. Например, в Великобритании за год количество мобильных пользователей Сети выросло на 249 процентов. В США за это же время количество мобильных интернетчиков увеличилось на 156 процентов.

#Новости#Интернет#Таня#Общество
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