Сегодня в России отмечают День архивов

10 марта отмечается «День архивов». Датой празднования был выбран день 28 февраля 1720 г. (10 марта по новому стилю), сообщает calend.ru. В этот день Петром Великим был подписан первый в России государственный акт – «Генеральный регламент или Устав».
Он определил основы организации государственного управления в стране и ввел во всех государственных органах власти архивы и государственную должность актуариуса (архивариуса), которому надлежало «письма прилежно собирать, оным реестры чинить, листы перемечивать...».
Реформы Петра I положили начало государственной архивной службе России.