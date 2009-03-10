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Сегодня в России отмечают День архивов

10 марта 2009, 09:12
10 марта отмечается «День архивов». Датой празднования был выбран день 28 февраля 1720 г. (10 марта по новому стилю).

10 марта отмечается «День архивов». Датой празднования был выбран день 28 февраля 1720 г. (10 марта по новому стилю), сообщает calend.ru. В этот день Петром Великим был подписан первый в России государственный акт – «Генеральный регламент или Устав».

Он определил основы организации государственного управления в стране и ввел во всех государственных органах власти архивы и государственную должность актуариуса (архивариуса), которому надлежало «письма прилежно собирать, оным реестры чинить, листы перемечивать...».

Реформы Петра I положили начало государственной архивной службе России.

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