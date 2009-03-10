Сегодня нужно четко соотносить аппетиты и возможности тюменских застройщиков

Еще один момент, на котором заострил внимание глава региона, это снижение бюрократических препонов при оформлении участков под индивидуальное жилье. Именно в этом сегменте будет идти самое активное строительство, по прогнозам в этом году только в Тюмени аренда будет оформлена на почти 160 участков. «Люди будут строить дома, несмотря ни на какой кризис, и мы в этом должны им помогать», – уверен губернатор.