Сегодня нужно четко соотносить аппетиты и возможности тюменских застройщиков

Директор департамента имущественных отношений Евгений Несват проинформировал членов президиума о ходе проведения аукционов на приобретение земельных участков. Активность участников рынка за три года существенно возросла, так в 2006 году состоялись аукционы по 183 участкам общей площадью 65,5 га, а в 2008 году - по 518 участкам, их общая площадь больше 176 га. Подавляющее количество участков приобретаются под индивидуальное жилищное строительство.
Губернатор Тюменской области Владимир Якушев подчеркнул, что необходимо обратить пристальное внимание на земельные участки с жильем под снос, находящиеся у строительных организаций в аренде. По мнению главы региона, сегодня нужно четко соотносить аппетиты и возможности застройщиков. Если у строительной фирмы приостанавливаются работы, а есть еще участок в аренде, на который не хватает средств, это может вызвать серьезные проблемы, ведь люди ждут скорого сноса старого жилья и переезда в новые квартиры.
С другой стороны необходимо обеспечить земельными участками работающие компании, чтобы не прервать их деятельность и сохранить объемы вводимого жилья. Потому департаменту имущественных отношений и главному управлению строительства поручено скоординировать усилия в данном направлении, чтобы участки не простаивали – сообщили Nashgorod.ru в пресс-службе губернатора.
Еще один момент, на котором заострил внимание глава региона, это снижение бюрократических препонов при оформлении участков под индивидуальное жилье. Именно в этом сегменте будет идти самое активное строительство, по прогнозам в этом году только в Тюмени аренда будет оформлена на почти 160 участков. «Люди будут строить дома, несмотря ни на какой кризис, и мы в этом должны им помогать», – уверен губернатор.