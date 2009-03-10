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Роскосмос решил брать в космонавты девушек

10 марта 2009, 17:21
Специалисты, отбирающие российских космонавтов, во время ближайшего дополнительного набора будут рассматривать кандидатуры девушек. О таком решении сообщил глава Роскосмоса Анатолий Перминов.

В настоящее время в отряде российских космонавтов женщин нет. Перминов не уточнил, стало ли это результатом решения не отбирать девушек в космонавты или произошло по причине отсутствия кандидаток.

Помимо вопроса о гендерном неравенстве Перминов, выступавший в Центре управления полетами перед победителями технических олимпиад среди школьников, коснулся проблемы нехватки технических специалистов в российской космической отрасли. Глава Роскосмоса отметил, что агентство сотрудничает с ведущими техническими институтами и университетами и заинтересовано в их выпускниках.

К настоящему моменту в космосе побывало больше 50 женщин-космонавтов. Большая часть из них является гражданами США. Кроме того в космос отправлялись японка, француженка, канадка, британка. В СССР (и России) было три женщины-космонавта: Валентина Терешкова, Светлана Савицкая и Елена Кондакова.

#Новости#Россия#Космос#Таня#Общество
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