Роскосмос решил брать в космонавты девушек

К настоящему моменту в космосе побывало больше 50 женщин-космонавтов. Большая часть из них является гражданами США. Кроме того в космос отправлялись японка, француженка, канадка, британка. В СССР (и России) было три женщины-космонавта: Валентина Терешкова, Светлана Савицкая и Елена Кондакова.