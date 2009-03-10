Роскосмос решил брать в космонавты девушек

В настоящее время в отряде российских космонавтов женщин нет. Перминов не уточнил, стало ли это результатом решения не отбирать девушек в космонавты или произошло по причине отсутствия кандидаток.
Помимо вопроса о гендерном неравенстве Перминов, выступавший в Центре управления полетами перед победителями технических олимпиад среди школьников, коснулся проблемы нехватки технических специалистов в российской космической отрасли. Глава Роскосмоса отметил, что агентство сотрудничает с ведущими техническими институтами и университетами и заинтересовано в их выпускниках.
К настоящему моменту в космосе побывало больше 50 женщин-космонавтов. Большая часть из них является гражданами США. Кроме того в космос отправлялись японка, француженка, канадка, британка. В СССР (и России) было три женщины-космонавта: Валентина Терешкова, Светлана Савицкая и Елена Кондакова.