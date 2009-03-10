Правительство Югры внесло поправки в окружной бюджет

С учетом всех изменений бюджет Югры на 2009 год теряет более 70 млрд рублей, что составляет почти 50% от утвержденного первоначально. Уменьшение налоговых и неналоговых поступлений на 53,3%, безусловно, сказалось на расходной части бюджета, которую члены правительства утвердили в сумме 93,9 млрд рублей. Таким образом, прогнозируемый дефицит составил более 23 миллиардов. Сокращение расходов на 64,9 млрд рублей (почти на 41%) произведено при сохранении приоритетов финансирования.