Правительство Югры внесло поправки в окружной бюджет

Складывающаяся финансовая ситуация и резкое ухудшение ценовой конъюнктуры на мировых рынках нефти привели к сокращению динамики основных бюджетообразующих показателей развития экономики региона и, соответственно, доходной части бюджета округа.
В связи с новыми сценарными условиями пересчитаны основные параметры бюджета. Теперь доходная его часть исчисляется в сумме 70,5 млрд рублей. Учтены антикризисные меры правительства РФ в части изменений налогового и бюджетного законодательств.
С учетом всех изменений бюджет Югры на 2009 год теряет более 70 млрд рублей, что составляет почти 50% от утвержденного первоначально. Уменьшение налоговых и неналоговых поступлений на 53,3%, безусловно, сказалось на расходной части бюджета, которую члены правительства утвердили в сумме 93,9 млрд рублей. Таким образом, прогнозируемый дефицит составил более 23 миллиардов. Сокращение расходов на 64,9 млрд рублей (почти на 41%) произведено при сохранении приоритетов финансирования.
Правительство автономного округа по-прежнему намерено обеспечить выполнение всех принятых ранее социальных обязательств перед населением Югры, обязательств по субсидированию процентной ставки по ипотечным кредитам, сохранению и расширению форм поддержки агропромышленного комплекса, малого и среднего предпринимательства, завершению строительства жилья, предназначенного для социального найма, а также содействию занятости населения.
Тем не менее, в рамках антикризисных мероприятий приостановлен переход на новую систему оплаты труда, изначально заложенный в окружной бюджет, отменено планируемое повышение ставки первого разряда Единой тарифной сетки работников бюджетной сферы, перенесена на более поздний срок индексация ежемесячных денежных выплат отдельным категориям граждан и социальной помощи. В качестве оптимизации бюджетных расходов губернатором принято распоряжение по сокращению штатной численности исполнительных органов власти и расходов на ее содержание на 798 млн рублей.
На заседании правительства автономного округа принято решение о сокращении расходов на реализацию ряда целевых программ автономного округа на сумму 35,6 млн рублей (75,2%). Уменьшение финансирования затронули общегосударственную и правоохранительную деятельность, экономику, жилищно-коммунальную сферу, охрану окружающей среды, образование, культуру, спорт, средства массовой информации, здравоохранение, наибольшие объемы сокращения планируются по статье «межбюджетные трансферты».
Директор окружного департамента финансов Надежда Бойко назвала источники покрытия сложившегося дефицита. Это привлечение кредитов из федерального бюджета, невостребованные в прошлом году объемы средств для погашения долга кредитным организациям, остаток средств на счетах фактически сложившийся на 1 января 2009 года, сообщили в пресс-службе губернатора Югры.