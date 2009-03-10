Подразделения «Шлюмберже» в Тюменской области работают в штатном режиме

«Штат работающих в Тюмени и области на заводах, в офисах и Сибирском учебном центре сотрудников компании изменяется, в основном, в ходе обычной ротации кадров. С ноября 2008 года по март 2009 года из почти 700 работающих в тюменских подразделениях компании уволилось менее 9% сотрудников. Большинство из них — люди, давно принявшие решение уволиться, независимо от текущей экономической ситуации. Другая часть уволенных — сотрудники, переведенные в подразделения компании в других городах или даже странах. Во всех случаях строго соблюдены требования российского трудового законодательства. Форма увольнения «по соглашению сторон» избирается для того, чтобы права работника были соблюдены в полном объеме», — рассказал Глеб Овсянников.