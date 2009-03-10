Подразделения «Шлюмберже» в Тюменской области работают в штатном режиме

По его словам, несмотря на сложную для компании экономическую ситуацию вследствие уменьшения спроса на высокотехнологичные услуги и оборудование, «Шлюмберже» удалось в течение нескольких месяцев сохранять количество рабочих мест.
«Штат работающих в Тюмени и области на заводах, в офисах и Сибирском учебном центре сотрудников компании изменяется, в основном, в ходе обычной ротации кадров. С ноября 2008 года по март 2009 года из почти 700 работающих в тюменских подразделениях компании уволилось менее 9% сотрудников. Большинство из них — люди, давно принявшие решение уволиться, независимо от текущей экономической ситуации. Другая часть уволенных — сотрудники, переведенные в подразделения компании в других городах или даже странах. Во всех случаях строго соблюдены требования российского трудового законодательства. Форма увольнения «по соглашению сторон» избирается для того, чтобы права работника были соблюдены в полном объеме», — рассказал Глеб Овсянников.
Он подчеркнул, что такая же динамика увольнений наблюдалась и в прошлые годы. В 2006 году тюменские подразделения компании покинули 65 сотрудников, в 2007 — 71 человек.
В то же время, в 2009 году в тюменскую компанию ООО «Технологическая компания Шлюмберже» были приняты на работу 15 новых сотрудников, штат постоянных сотрудников Сибирского учебного центра увеличился на 50%.
«Центр также обеспечивал в 2008 году работой более 300 человек, работающих по контракту. Это жители Тюмени и близлежащих к центру поселков, более 100 сотрудников живут в поселке Перевалово», — отметил Глеб Овсянников. По его словам, инвестиции в строительство третьей очереди центра на 2009 год согласованы, подтверждены и составят около 20 млн. долларов. Общий объем инвестиций в проект — 100 млн. долларов.
Это значит, что 10 тюменских строительных компаний-подрядчиков учебного центра будут обеспечены работой в 2009 году. «Примерно такая же сумма в 20 млн. долларов будет затрачена в текущем году на содержание учебного центра, а значит, несколько сотен сотрудников на подряде сохранят работу», — добавил Глеб Овсянников.