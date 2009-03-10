Почему тюменским водителям не дают «зеленый свет»?

Правда, таких светофоров в Тюмени всего четыре из двухсот пятидесяти. Один из них не переводят в нормальный режим потому, что участок не загружен. А вот три остальных готовы к службе, но пока лишь подмигивают водителям и пользы им не приносят.
Как пояснила Начальник отдела пропаганды организации дорожного движения областного ГИБДД Анжела Борисова, в «желтом» режиме работают светофоры, которые уже построены, но еще не введены в эксплуатацию по каким-то причинам. Ну, например, еще не установлены все дорожные знаки. И как только в этом месте будет установлен весь комплекс организации дорожного движения, светофор будет работать в нормальном режиме и выполнять все функции.
Между тем, на одном из участков с дорожными знаками все в порядке. Но новый светофор еще с осени прошлого года не работает как положено. Его установили на деньги здешних предприятий. Они потратили более миллиона рублей.
«Нам предложили - если у вас есть возможность установить за вой счет, то согласовывайте и устанавливайте, а в бюджете денег не было, поэтому было принято решение установить за свой счет этот светофор», - рассказал Заместитель директора строительной фирмы Владимир Сартаков.
На согласования ушел год. Правительство региона, ГИБДД, областное управление автомобильных дорог, местная управа - все они изначально одобрили установку светофора. Но после своего появления на федеральной трассе он стал мешать водителям. На скоростном участке появились ненужные пробки, и регулировщик «заснул». Теперь толку от него никого. Деньги потрачены, а водители сотни крупногабаритных машин, выруливая на оживленную трассу, каждый раз рискуют попасть в ДТП.
Запустить этот светофор можно менее чем за час. Для этого нужно составить программу и отправить ее при помощи смс-сообщения. Именно так диспетчеры связываются со своими подопечными.
«Когда последует команда либо из ГИБДД, либо из администрации мы эти светофорные объекты включаем в режим», - пояснила начальник отдела организации дорожного движения Строительно-монтажного эксплуатационного участка Татьяна Глушакова.
Но пока команда не поступает. Руководство предприятий хочет договориться с чиновниками и включать регулировщик на Ялуторовском тракте хотя бы дважды в день. Остальным вечно мигающим светофорам останется только завидовать своему коллеге и ждать, когда и им придет заветное смс.