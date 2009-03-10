Почему тюменским водителям не дают «зеленый свет»?

Как пояснила Начальник отдела пропаганды организации дорожного движения областного ГИБДД Анжела Борисова, в «желтом» режиме работают светофоры, которые уже построены, но еще не введены в эксплуатацию по каким-то причинам. Ну, например, еще не установлены все дорожные знаки. И как только в этом месте будет установлен весь комплекс организации дорожного движения, светофор будет работать в нормальном режиме и выполнять все функции.