Опытом ямальского предпринимателя заинтересовались в регионах России

Напомним, предпринимателю удалось внедрить метод получения пара в расстойном шкафу при помощи ультразвука, изменить угол установки ножей и увеличить скорость их движения. Внедренные на собственной пекарне хлебные ноу-хау, позволили при неизменной потребляемой мощности увеличить скорость нарезки хлеба в три раза, ликвидировать зависание муки в бункере. Все эти технические новшества разработаны и выполнены предпринимателем самостоятельно. При оплате счетов за электричество пришлось констатировать - потребление электроэнергии хлебопекарней сравнялось с потреблением энергии бытовой электрической плиты.