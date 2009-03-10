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Опытом ямальского предпринимателя заинтересовались в регионах России

10 марта 2009, 12:47
Опытом предпринимателя из Муравленко (ЯНАО) Владимира Трофимова, которому путем внедрения новшеств удалось сравнять потребление электроэнергии хлебопекарни с бытовой электрической плитой, заинтересовались в регионах России.
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Ямал

Напомним, предпринимателю удалось внедрить метод получения пара в расстойном шкафу при помощи ультразвука, изменить угол установки ножей и увеличить скорость их движения. Внедренные на собственной пекарне хлебные ноу-хау, позволили при неизменной потребляемой мощности увеличить скорость нарезки хлеба в три раза, ликвидировать зависание муки в бункере. Все эти технические новшества разработаны и выполнены предпринимателем самостоятельно. При оплате счетов за электричество пришлось констатировать - потребление электроэнергии хлебопекарней сравнялось с потреблением энергии бытовой электрической плиты.

В пекарне «Горячий хлеб» в течение суток выпекают две тонны хлеба более двух десятков сортов, ассортимент мучных кондитерских изделий - 32 наименования, сообщает ИА «Север-Пресс». Все это изобилие выпускается при минимальных затратах человеческих сил - в смене три пекаря и три кондитера.

#Новости#Россия#Бизнес#Ямал#Ксения#Экономика
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