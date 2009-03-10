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Обама отменил ограничения на исследования эмбриональных стволовых клеток

10 марта 2009, 18:12
Президент США Барак Обама отменил сегодня часть ограничений на исследования стволовых клеток, введенных администрацией Джорджа Буша.

В 2001 году по инициативе Буша в США было запрещено государственное финансирование исследований, в которых использовались линии эмбриональных стволовых клеток. В распоряжении получающих финансирование из государственных фондов научных учреждений оставались несколько десятков клеточных линий, которые использовались до вступления нового закона в силу.

Указ, в торжественной обстановке подписанный сегодня Обамой в Белом доме, санкционирует государственное финансирование научных исследований, в которых используются линии эмбриональных клеток, созданные после 2001 года. Рассчитывающим на господдержку ученым по-прежнему запрещено самостоятельно создавать человеческие эмбрионы в исследовательских целях.

Эмбриональные стволовые клетки способны превращаться в клетки любых тканей человеческого организма. Эта особенность делает их крайне ценным материалом для исследований, которые могут привести к созданию методик лечения множества тяжелых заболеваний, последствий травм, генетических аномалий и т.д. Для получения эмбриональных стволовых клеток, как правило, используются эмбрионы, оставшиеся невостребованными после экстракорпорального оплодотворения. Противниками экспериментов с эмбриональными стволовыми группами являются многочисленные религиозные организации, считающие, что любые человеческие эмбрионы обладают правом на жизнь и достойное обращение.

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