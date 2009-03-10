Обама отменил ограничения на исследования эмбриональных стволовых клеток

Эмбриональные стволовые клетки способны превращаться в клетки любых тканей человеческого организма. Эта особенность делает их крайне ценным материалом для исследований, которые могут привести к созданию методик лечения множества тяжелых заболеваний, последствий травм, генетических аномалий и т.д. Для получения эмбриональных стволовых клеток, как правило, используются эмбрионы, оставшиеся невостребованными после экстракорпорального оплодотворения. Противниками экспериментов с эмбриональными стволовыми группами являются многочисленные религиозные организации, считающие, что любые человеческие эмбрионы обладают правом на жизнь и достойное обращение.