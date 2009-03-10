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Молодежная палата Тюмени выдвинула предложение о создании совета трех палат

10 марта 2009, 15:46
Председатель общественной молодежной палаты при Тюменской областной думе выступил с предложением о создании совета молодежных палат трех субъектов федерации, входящих в состав Тюменской области.

Соответствующее заявление было вынесено на рассмотрение на заседании общественной молодежной палаты при государственной думе ямало-ненецкого автономного округа, проходящего 5 марта под Тюменью в лагере «Дружба». Заседание проходило в рамках окружного сбора молодежного актива Ямала «На старте года молодежи». Для координации действий палат уже создана рабочая группа.

«Мы предлагаем создать единый совет, который поможет объединить усилия трех субъектов РФ в развитии молодежной политики в наших регионах. Такой совет объединит наши усилия по развитию молодежной политики и позволит запланировать проведение масштабных сетевых мероприятий в наших регионах», отметил в своем докладе Роман Чуйко, председатель общественной молодежной палаты при Тюменской областной Думе.

Положение о совете сейчас находится на рассмотрении. Через тридцать дней общественные молодежные палаты Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов внесут в него свои поправки и решат, в какой форме будет проходить дальнейшая работа.

Отметим, что молодежная инициатива в вопросе взаимодействия законодательных органов трех субъектов повторяет опыт трех дум — Тюменской области, Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов. Совет дум успешно работает вот уже несколько лет и решает вопросы взаимодействия субъектов Федерации на личных встречах и в формате видеоконференций.

#Новости#Молодежь#Тюменская область#Тюменская областная Дума#Таня#Политика
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