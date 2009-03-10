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Мир готовится на час погрузиться во мрак

10 марта 2009, 19:44
Более миллиарда человек добровольно выключат свет 28 марта на час. Таким образом, они в рамках акции «Час Земли», которую проводит Всемирный фонд дикой природы (WWF), намерены привлечь внимание к проблеме изменения климата.

На данный момент более 940 городов в 80 странах дали обещание выключить свет на один час в субботу 28 марта в 20:30 по-местному времени.

В России подготовка к «Часу Земли» идет в Москве, Петропавловске-Камчатском, Мурманске, Владивостоке, Красноярске, Петербурге и других городах.

Как сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Леонид Бочин, российская столица впервые примет участие в этой акции.

По словам организаторов, так называемый «Час Земли» позволяет снизить выбросы углекислого газа на 25 тонн, что равносильно эффекту остановки на час 49 тысяч автомобилей.

Впервые акция прошла в 2007 году в Сиднее. Отметим, что одна деревня на островах Фиджи Високо, в которой никогда не было электричества, отметила «Час Земли» тем, что впервые включила установленное незадолго до акции освещение на солнечной энергии!

#Новости#Акции протеста#Экология#Ксения#Общество
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