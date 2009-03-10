Мир готовится на час погрузиться во мрак

На данный момент более 940 городов в 80 странах дали обещание выключить свет на один час в субботу 28 марта в 20:30 по-местному времени.
В России подготовка к «Часу Земли» идет в Москве, Петропавловске-Камчатском, Мурманске, Владивостоке, Красноярске, Петербурге и других городах.
Как сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Леонид Бочин, российская столица впервые примет участие в этой акции.
По словам организаторов, так называемый «Час Земли» позволяет снизить выбросы углекислого газа на 25 тонн, что равносильно эффекту остановки на час 49 тысяч автомобилей.
Впервые акция прошла в 2007 году в Сиднее. Отметим, что одна деревня на островах Фиджи Високо, в которой никогда не было электричества, отметила «Час Земли» тем, что впервые включила установленное незадолго до акции освещение на солнечной энергии!