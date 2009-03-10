Медведев выделил 595 миллионов рублей творческим вузам

Президент РФ Дмитрий Медведев подписал указ о выделении 595,3 миллионов рублей в год в качестве государственной поддержки ряду федеральных вузов, внесших значительный вклад в развитие российской культуры, сообщает пресс-служба Кремля.
В число высших учебных заведений, которые будут получать средства от государства, вошли 12 заведений:
Российская академия живописи, ваяния и зодчества
Московский государственный академический художественный институт имени В.И. Сурикова
Санкт-Петербургский государственный академический институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е.Репина
Московский государственный художественно-промышленный университет имени С.Г. Строганова
Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия имени А.Л. Штиглица
Литературный институт имени А.М. Горького
Московский архитектурный институт
Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова
Российская академия музыки имени Гнесиных
Академия русского балета имени А.Я. Вагановой
Московская госакадемия хореографии
Академия хорового искусства
Указ предусматривает денежную поддержку заведений на 2009 - 2011 годы.