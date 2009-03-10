Медведев выделил 595 миллионов рублей творческим вузам

Президент РФ Дмитрий Медведев подписал указ о выделении 595,3 миллионов рублей в год в качестве государственной поддержки ряду федеральных вузов, внесших значительный вклад в развитие российской культуры.