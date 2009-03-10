Forbes назвал самые опасные страны мира

Возглавила рейтинг Сомали. На сегодняшний день в Сомали существует Переходное федеральное правительство, признанное международным сообществом в качестве законной сомалийской власти, однако в настоящее время оно контролирует только незначительную территорию на юге. Большую часть южного Сомали контролируют формирования радикального исламского движения "аш-Шабааб". Здесь отсутствуют атрибуты централизованной власти, а реальная власть находится в руках непризнанных государств, наиболее крупными из которых являются Сомалиленд (провозгласивший себя независимым) и Пунтленд (провозгласивший себя автономией, в настоящее время поддерживающий Переходное федеральное правительство и видящий себя частью единого Сомали), а также небольших враждующих вооруженных группировок. Сомали также приобрела дополнительную "известность" за счет пиратов, живущих вдоль побережья, а также активно ведущих в последнее время преступную деятельность.
На втором месте Афганистан. Вся территория страны перешла под контроль НАТО, а общая численность международных сил содействия безопасности в Афганистане таким образом достигла 33 тысяч. Еще 8 тысяч американских военнослужащих остаются под контролем американского командования. Их основной задачей является продолжение антитеррористических операций. США также сохраняют под своим контролем военную базу Баграм.
Ирак - третье место. В результате военной операции США и Великобритании в марте 2003 года был положен конец правлению Саддама Хусейна. Страна была оккупирована вооруженными силами США и ряда других стран. Экономика Ирака за время военного конфликта была разрушена, а территориальная целостность поставлена под угрозу. Президент Ирака Саддам Хусейн был свергнут и казнен. В настоящее время в стране продолжается гражданская война.
Четвертое место - Демократическая республика Конго. Вражда между центральноафриканскими народами хуту и тутси уже приводила к войнам в Уганде, Руанде и Бурунди, а также к 4-летней войне на востоке Демократической Республики Конго, в которую было втянуто около дюжины стран Африки. Десятилетний конфликт в регионе уходит своими корнями к геноциду в Руанде в 1994 году. За время боевых действий на востоке ДР Конго погибли около 5,5 миллионов человек.
Замыкает первую пятерку самых опасных стран мира Пакистан, который борется с талибами, влияние которых в стране и регионе сильно возросло. Движение Талибан распространило свое присутствие на "огромной части" пакистанской территории.
Шестое место досталось Сектору Газа. В ходе операции "Литой свинец" в Секторе Газа, которую Израиль начал 27 декабря 2008 года в ответ на непрекращающиеся ракетные обстрелы израильских территорий боевиками "Хамас", погибли около 1,3 тысячи палестинцев, еще 5,5 тысячи человек были ранены. Во время конфликта Израиль потерял 13 человек.
Шри-Ланка - седьмое место. Гражданская война, которая происходила в государстве Южной Азии, расточила правительственные средства, а продолжающаяся напряженность до сих пор отпугивает инвесторов и туристов.
Следующую ступень списка занял Йемен. Первое вооруженное столкновение произошло здесь 27 апреля 1994 года. В стране разгорелась гражданская война.
Судан - девятое место. Вторая гражданская война, которая проходила на территории Судана, по своим гуманитарным последствиям стала одним из наиболее трагических конфликтов второй половины XX века.
Завершает список опаснейших стран Зимбабве, которая страдает от гиперинфляции и нехватки продовольствия.