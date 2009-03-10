Forbes назвал самые опасные страны мира

Возглавила рейтинг Сомали. На сегодняшний день в Сомали существует Переходное федеральное правительство, признанное международным сообществом в качестве законной сомалийской власти, однако в настоящее время оно контролирует только незначительную территорию на юге. Большую часть южного Сомали контролируют формирования радикального исламского движения "аш-Шабааб". Здесь отсутствуют атрибуты централизованной власти, а реальная власть находится в руках непризнанных государств, наиболее крупными из которых являются Сомалиленд (провозгласивший себя независимым) и Пунтленд (провозгласивший себя автономией, в настоящее время поддерживающий Переходное федеральное правительство и видящий себя частью единого Сомали), а также небольших враждующих вооруженных группировок. Сомали также приобрела дополнительную "известность" за счет пиратов, живущих вдоль побережья, а также активно ведущих в последнее время преступную деятельность.