Битва сноубордов на Воронинских горках

На улице весна!!! Но Тюменских сноубордистов не смущает отсутствие снега на склоне Воронинских горок! Любители экстрима готовы кататься и по траве! Организаторы уверены: 14 марта снег будет… и будет не только снег, но и участники из других городов! Они приедут, чтобы окончательно проводить зиму и закрыть зимний сноубордический сезон фееричными соревнованиями «Глобальное потепление 2009».
Соревнования пройдут в трех дисциплинах: New school джиббинг, Джиббинг сноуборд и Скиборд. Принять участие смогут все желающие, подавшие предварительные заявки по телефону: 46-47-04.
Участники будут бороться за денежные призы от Управления по спорту и молодежной политике Администрации г. Тюмени. Также победителей ждут подарочные сертификаты от магазина «ФОРУМ» и подарок от компании «Спутник»!
Для всех желающих - вход свободный.
Мероприятие проводится Управлением по спорту и молодежной политике администрации города Тюмени.