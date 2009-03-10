Битва сноубордов на Воронинских горках

На улице весна!!! Но Тюменских сноубордистов не смущает отсутствие снега на склоне Воронинских горок! Любители экстрима готовы кататься и по траве! Организаторы уверены: 14 марта снег будет… и будет не только снег, но и участники из других городов! Они приедут, чтобы окончательно проводить зиму и закрыть зимний сноубордический сезон фееричными соревнованиями «Глобальное потепление 2009».