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В США празднуют 50-летие куклы Барби

9 марта 2009, 11:27
В понедельник легендарная кукла Барби празднует свое 50-летие. Именно 9 марта 1959 года компания Mattel впервые выпустила куклу, которая в дальнейшем стала считаться эталоном красоты.

За прошедшие полвека было продано более миллиарда Барби.

Первая Барби была продана всего за три доллара. Однако уже в 2004 году красавицу-блондинку 1959 года рождения оценили на аукционе eBay в 3 тысячи 552 доллара, а спустя два года на аукционе Christie's в Лондоне ее цена подскочила до 17 тысяч.

Барби является самой популярной в мире игрушкой. Каждую неделю в мире продается около миллиона кукол, ежесекундно - две куклы. У американской девочки 3-11 лет в среднем 8 кукол Барби, итальянки - 7, француженки, немки и англичанки - по 5. У русских девочек в среднем только по одной Барби.

Сегодня в честь Барби в США пройдут парады, кукольные шоу и тематические вечеринки. К празднику в магазинах появились розовые маечки в стиле Барби с цифрой 50 и косметические наборы с любимой ею нежной гаммой макияжа.

Первая Барби появилась на прилавках США на шпильках в черно-белом полосатом купальнике и солнцезащитных очках. В дальнейшем знаменитая кукла успела сменить сотни профессий: от стюардессы и астронавта до сотрудницы McDonald's. Барби даже служила в армии, и ее форму официально одобрил Пентагон.

Барби не состоит ни в одной партии, однако целых четыре раза участвовала в президентских выборах как независимый кандидат. Примечательно также, что кутюрье Джесон Ву, который создал наряд для инаугурации первой леди Мишель Обамы, в свое время занимался дизайном платьев для Барби.

Американка Рут Хандлер, создавшая культовый дуэт Барби и Кена, дала игрушкам имена своих детей.

Ученые и защитники прав женщин утверждают, что формы, придуманные компанией Mattel, совершенно недостижимы в реальной жизни: из-за несбалансированности пропорций женщина вроде Барби просто не смогла бы удерживать равновесие, пишет BBC.

Кроме того, с подобными пропорциями у женщины были бы серьезные проблемы с менструальным циклом: для его установления ей не хватало бы 17-22% жировой ткани, указывают врачи из Центральной больницы при Университете Финляндии.

Создатели признают, что не пробовали выяснить, насколько реалистичны формы Барби в масштабе человеческого тела. По подсчетам специалистов из университета Южной Австралии, формами, близкими к очертаниям Барби, теоретически может обладать лишь одна из 100 тысяч реальных женщин.

А вот у мужчин куда больше шансов быть похожими на спутника пластмассовой блондинки - Кена. Как говорят австралийские ученые, его пропорциями в среднем обладает каждый 50-й мужчина.

#Новости#Игрушки#США#Таня#Общество
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