В США празднуют 50-летие куклы Барби

Первая Барби была продана всего за три доллара. Однако уже в 2004 году красавицу-блондинку 1959 года рождения оценили на аукционе eBay в 3 тысячи 552 доллара, а спустя два года на аукционе Christie's в Лондоне ее цена подскочила до 17 тысяч.