Титул "Мисс Россия-2009" завоевала София Рудьева из Санкт-Петербурга

Итоговым испытанием для пяти самых достойных красавиц стал интеллектуальный конкурс - каждой из участниц был задан вопрос, а жюри оценивало чувство юмора и знания будущей "Мисс Россия". На вопрос певца Дмитрия Маликова, сможет ли девушка назвать своего любимого композитора, а также напеть мелодию его авторства, участница из Санкт-Петербурга "прожужжала" "Полет шмеля" Римского-Корсакова, а участница из Тобольска по просьбе Ольги Слуцкер продемонстрировала знания английского языка. После небольшой паузы, во время которой Слуцкер выразила сомнения в знаниях конкурсантки, девушка произнесла фразу "Good night, ladies and gentlemen! I love Russia", чем вызвала бурные аплодисменты.