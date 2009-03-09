Титул "Мисс Россия-2009" завоевала София Рудьева из Санкт-Петербурга

В числе призов также - романтическая поездка на двоих в Стокгольм и возможность принять участие в съемке для рекламного каталога одной из косметических фирм.
Помимо этого, известный ювелирный дом преподнес Рудьевой золотые подвески с драгоценными камнями. София Рудьева представит Россию на предстоящем конкурсе "Мисс Мира".
Первой вице-мисс стала Светлана Степанковская из Краснодарского края. Второй вице-мисс названа Ксения Шепилова из города Кохма Ивановской области. Им, помимо титулов, досталась уникальная возможность бесплатного обучения в любом учебном заведении мира на их выбор.
Церемонию награждения вели телеведущий Иван Ургант и Вера Красова, в июле 2008 года занявшая пятое место на конкурсе "Мисс Вселенная".
После традиционного представления 50 участниц конкурса на сцене выступила Кристина Орбакайте. Кроме нее в этот вечер отметились певец Сергей Лазарев, а также группы "Бандэрос", "Серебро" и "ВИА Гра".
В числе почетных гостей церемонии были "Мисс Вселенная-2008" Дайяна Мендоза из Венесуэлы и "Мисс Мира-2008" Ксения Сухинова из России.
После первого этапа, где девушки дефилировали в купальниках, были выбраны десять лучших конкурсанток. Они приняли участие во втором этапе конкурсной программы - дефиле в вечерних платьях. По традиции, вечерние платья для дефиле предоставил модный дом российского модельера Валентина Юдашкина.
Первой объявленной в этот вечер победительницей стала "Мисс зрительских симпатий" - Анастасия Богушевская из Тольятти. По словам ведущих, впервые за историю конкурса у зрителей была возможность поддержать понравившуюся им девушку с помощью смс-голосования. Пользуясь случаем, конкурсантка поздравила всех женщин России с 8 марта и пожелала им "оставаться красивыми, счастливыми и свободными". В качестве приза Анастасия получила возможность сняться в телесериале.
Итоговым испытанием для пяти самых достойных красавиц стал интеллектуальный конкурс - каждой из участниц был задан вопрос, а жюри оценивало чувство юмора и знания будущей "Мисс Россия". На вопрос певца Дмитрия Маликова, сможет ли девушка назвать своего любимого композитора, а также напеть мелодию его авторства, участница из Санкт-Петербурга "прожужжала" "Полет шмеля" Римского-Корсакова, а участница из Тобольска по просьбе Ольги Слуцкер продемонстрировала знания английского языка. После небольшой паузы, во время которой Слуцкер выразила сомнения в знаниях конкурсантки, девушка произнесла фразу "Good night, ladies and gentlemen! I love Russia", чем вызвала бурные аплодисменты.
"Каждый из нас мог сказать тоже самое, все мы Love Russia!", - отметил Иван Ургант.
Жюри, в которое входили президент сети клубов World Сlass Ольга Слуцкер, главный редактор журнала Vogue Алена Долецкая, композитор и певец Дмитрий Маликов, ресторатор Аркадий Новиков, кутюрье Валентин Юдашкин и "Мисс Вселенная-2008" Дайяна Мендоза, в отличие от прошлого года, совещались недолго.
Имя победительницы объявила Дайяна Мендоза. Перед тем как вскрыть конверт, Дайяна сообщила, что "очень волнуется" и что "вне зависимости от результатов конкурса, все его участницы уже являются победительницами".
София Рудьева уже несколько лет трудится в модельном бизнесе. Девушка принимала участие во многих профессиональных показах.
В региональном конкурсе "Мисс Петербург" победила другая девушка - Юлия Караман. Однако Юлии не удалось пройти строгий отбор жюри, а вот ее землячка София Рудьева с этой задачей справилась.
Ранее по правилам "Мисс Россия" только победительницы регионального конкурса отправлялись защищать честь своего города. В этом году правила изменились, и теперь достаточно пройти "прямой" кастинг на "Мисс Россия".