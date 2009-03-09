Мир отмечает 75-летие со дня рождения Юрия Гагарина

Жизнь Гагарина окружена легендами. Одна из них - первый космонавт появился на свет 8 марта, но в роддоме посчитали, что мальчику не годится отмечать день рождения в Международный женский день, и записали в его метрике 9 марта. Как бы то ни было, Гагарин во всем проявлял себя настоящим мужчиной - по словам Бориса Волынова, «целеустремленным и нацеленным на победу».