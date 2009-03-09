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Мир отмечает 75-летие со дня рождения Юрия Гагарина

9 марта 2009, 12:15
9 марта в мире отмечают 75-летие со дня рождения первого космонавта Земли Юрия Гагарина.

Первый космонавт планеты Юрий Гагарин еще при жизни стал легендой. Но «звездная болезнь» его не коснулась. Простым, доступным, замечательным человеком он остался в памяти товарищей по первому набору космонавтов и всех, с кем работал. А его солнечная улыбка уже почти полвека, со дня первого космического полета 12 апреля 1961 года, освещает человечеству дорогу к звездам.

«Мы вспоминаем его таким, каким он был - симпатичным, ответственным, старательным и дружелюбным человеком», - сказал космонавт Георгий Гречко. По его мнению, именно эти качества определили выбор руководителя космической программы Сергея Королева, утвердившего Гагарина первым в мире космонавтом.

«Если бы был сделан другой выбор - это было бы ошибкой», - выразил общее мнение «космических первопроходцев» Алексей Губарев.

Жизнь Гагарина окружена легендами. Одна из них - первый космонавт появился на свет 8 марта, но в роддоме посчитали, что мальчику не годится отмечать день рождения в Международный женский день, и записали в его метрике 9 марта. Как бы то ни было, Гагарин во всем проявлял себя настоящим мужчиной - по словам Бориса Волынова, «целеустремленным и нацеленным на победу».

Крестьянский сын, ставший летчиком, а затем первым космонавтом планеты, Юрий Гагарин, по воспоминаниям Павла Поповича, легко мог найти общий язык даже с английской королевой, которая приглашала его на чай. При этом он никогда не страдал «звездной болезнью». Став заместителем начальника Центра подготовки космонавтов (ЦПК), избегал авторитарного стиля руководства, всегда советовался с коллегами.

Он всегда был нацелен на высокую планку. При росте в 169 сантиметров Гагарин был бессменным капитаном волейбольной и баскетбольной команд, одним из первых в стране встал на водные лыжи. «А какие он выполнял гимнастические фигуры - не всякому профессиональному спортсмену такое было под силу!» - с восхищением вспоминает Алексей Леонов.

При том что Гагарин в 27 лет стал самым известным человеком планеты, ничего человеческое ему было не чуждо. «Однажды мы с Юрой на занятиях по кровообращению увлечено играли в «Морской бой», потом получили серьезные взыскания по партийной линии», - с улыбкой рассказал летчик-космонавт Алексей Леонов. А космонавт второго набора Губарев вспомнил, как в 1964 году, уже будучи заместителем начальника ЦПК, Гагарин «сорвал занятия, и все поехали за грибами».

Свою короткую жизнь Гагарин прожил ярко, «на одном дыхании». «Хлебосольный хозяин, Юрий любил принимать гостей и отлично пел», - рассказал Попович, сам впервые запевший в космосе. Скучать гостям не приходилось. По словам Поповича, Гагарин любил подшучивать над ними - то машину откатит в другое место, то угостит сигаретой, которая взрывается. Но обижаться на него было невозможно.

«У Юры были огромные голубые искрящиеся глаза и необыкновенная улыбка», - отметил Попович.

Торжества по случаю 75-летнего юбилея Юрия Гагарина пройдут сегодня на малой родине космонавта, в городе Гагарин Смоленской области, в Москве и других городах России. А российские телеканалы покажут документальные фильмы о жизни первого космонавта планеты.

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