Мир отмечает 75-летие со дня рождения Юрия Гагарина

Первый космонавт планеты Юрий Гагарин еще при жизни стал легендой. Но «звездная болезнь» его не коснулась. Простым, доступным, замечательным человеком он остался в памяти товарищей по первому набору космонавтов и всех, с кем работал. А его солнечная улыбка уже почти полвека, со дня первого космического полета 12 апреля 1961 года, освещает человечеству дорогу к звездам.
«Мы вспоминаем его таким, каким он был - симпатичным, ответственным, старательным и дружелюбным человеком», - сказал космонавт Георгий Гречко. По его мнению, именно эти качества определили выбор руководителя космической программы Сергея Королева, утвердившего Гагарина первым в мире космонавтом.
«Если бы был сделан другой выбор - это было бы ошибкой», - выразил общее мнение «космических первопроходцев» Алексей Губарев.
Жизнь Гагарина окружена легендами. Одна из них - первый космонавт появился на свет 8 марта, но в роддоме посчитали, что мальчику не годится отмечать день рождения в Международный женский день, и записали в его метрике 9 марта. Как бы то ни было, Гагарин во всем проявлял себя настоящим мужчиной - по словам Бориса Волынова, «целеустремленным и нацеленным на победу».
Крестьянский сын, ставший летчиком, а затем первым космонавтом планеты, Юрий Гагарин, по воспоминаниям Павла Поповича, легко мог найти общий язык даже с английской королевой, которая приглашала его на чай. При этом он никогда не страдал «звездной болезнью». Став заместителем начальника Центра подготовки космонавтов (ЦПК), избегал авторитарного стиля руководства, всегда советовался с коллегами.
Он всегда был нацелен на высокую планку. При росте в 169 сантиметров Гагарин был бессменным капитаном волейбольной и баскетбольной команд, одним из первых в стране встал на водные лыжи. «А какие он выполнял гимнастические фигуры - не всякому профессиональному спортсмену такое было под силу!» - с восхищением вспоминает Алексей Леонов.
При том что Гагарин в 27 лет стал самым известным человеком планеты, ничего человеческое ему было не чуждо. «Однажды мы с Юрой на занятиях по кровообращению увлечено играли в «Морской бой», потом получили серьезные взыскания по партийной линии», - с улыбкой рассказал летчик-космонавт Алексей Леонов. А космонавт второго набора Губарев вспомнил, как в 1964 году, уже будучи заместителем начальника ЦПК, Гагарин «сорвал занятия, и все поехали за грибами».
Свою короткую жизнь Гагарин прожил ярко, «на одном дыхании». «Хлебосольный хозяин, Юрий любил принимать гостей и отлично пел», - рассказал Попович, сам впервые запевший в космосе. Скучать гостям не приходилось. По словам Поповича, Гагарин любил подшучивать над ними - то машину откатит в другое место, то угостит сигаретой, которая взрывается. Но обижаться на него было невозможно.
«У Юры были огромные голубые искрящиеся глаза и необыкновенная улыбка», - отметил Попович.
Торжества по случаю 75-летнего юбилея Юрия Гагарина пройдут сегодня на малой родине космонавта, в городе Гагарин Смоленской области, в Москве и других городах России. А российские телеканалы покажут документальные фильмы о жизни первого космонавта планеты.