Россиянин Александр Грищук выиграл шахматный супертурнир в Линаресе

Российский шахматист Александр Грищук выиграл престижный турнир в Линаресе. По дополнительным показателям российский гроссмейстер опередил в итоговой таблице турнира украинца Василия Иванчука.
В последнем, 14-м туре Грищук черными сыграл вничью с Левоном Ароняном из Армении, однако Иванчук также черными не смог переиграть кубинца Леньера Домингеса. В итоге у Грищука и Иванчука по восемь очков, у норвежского шахматного вундеркинда Магнуса Карлсена семь с половиной очков. Победитель двух предыдущих турниров в Линаресе индиец Вишванатан Ананд с семью очками на четвертом месте.
25-летний Грищук принимал участие в турнире во второй раз в своей карьере. За победу россиянин получит 100 тысяч евро из 314 тысяч, составляющих общий призовой фонд турнира.