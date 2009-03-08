Россиянин Александр Грищук выиграл шахматный супертурнир в Линаресе

В последнем, 14-м туре Грищук черными сыграл вничью с Левоном Ароняном из Армении, однако Иванчук также черными не смог переиграть кубинца Леньера Домингеса. В итоге у Грищука и Иванчука по восемь очков, у норвежского шахматного вундеркинда Магнуса Карлсена семь с половиной очков. Победитель двух предыдущих турниров в Линаресе индиец Вишванатан Ананд с семью очками на четвертом месте.