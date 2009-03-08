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Россиянин Александр Грищук выиграл шахматный супертурнир в Линаресе

8 марта 2009, 11:00
Российский шахматист Александр Грищук выиграл престижный турнир в Линаресе.По дополнительным показателям российский гроссмейстер опередил в итоговой таблице турнира украинца Василия Иванчука.

Российский шахматист Александр Грищук выиграл престижный турнир в Линаресе. По дополнительным показателям российский гроссмейстер опередил в итоговой таблице турнира украинца Василия Иванчука.

В последнем, 14-м туре Грищук черными сыграл вничью с Левоном Ароняном из Армении, однако Иванчук также черными не смог переиграть кубинца Леньера Домингеса. В итоге у Грищука и Иванчука по восемь очков, у норвежского шахматного вундеркинда Магнуса Карлсена семь с половиной очков. Победитель двух предыдущих турниров в Линаресе индиец Вишванатан Ананд с семью очками на четвертом месте.

25-летний Грищук принимал участие в турнире во второй раз в своей карьере. За победу россиянин получит 100 тысяч евро из 314 тысяч, составляющих общий призовой фонд турнира.

#Новости#Шахматы#Россия#Таня#Спорт
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