Россия потратит на инвестиции более триллиона рублей за год

По словам премьер-министра, из общей суммы 800 миллиардов пойдет на строительство по разным направлениям. 300 миллиардов будет выделено на высокотехнологичные сферы. Кроме того, на то же направление дополнительные 300 миллиардов может выделить Внешэкономбанк, а еще 200 миллиардов – другие банки, получающие федеральную поддержку.