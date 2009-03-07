Россия потратит на инвестиции более триллиона рублей за год

По словам премьер-министра, из общей суммы 800 миллиардов пойдет на строительство по разным направлениям. 300 миллиардов будет выделено на высокотехнологичные сферы. Кроме того, на то же направление дополнительные 300 миллиардов может выделить Внешэкономбанк, а еще 200 миллиардов – другие банки, получающие федеральную поддержку.
Путин отметил, что 800 миллиардов рублей недостаточно для высокотехнологичной сферы, а рост инвестиций по сравнению с предыдущими годами не слишком значительный. Тем не менее, премьер-министр отметил, что увеличение все же произошло, даже несмотря на кризис.
Правительство вынуждено пересмотреть основные проектировки бюджет-2009, принятого осенью, из-за экономического спада. Сейчас поправки в бюджет разрабатываются. Уже известно, что доходы страны сократятся на 42 процента по сравнению с ранее запланированными до 6,3 триллиона рублей, а расходы вырастут до 9,5 триллиона рублей. Таким образом, инвестиции составят приблизительно девятую часть от всех расходов бюджета.