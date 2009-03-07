Nashgorod.ru поздравляет тюменских барышень с праздником!

Международный женский день — это праздник рядовых женщин, ставших творцами истории; своими корнями он уходит в многовековую борьбу женщин за участие в жизни общества наравне с мужчинами.
Идея проведения Международного женского дня впервые возникла в начале ХХ века, когда промышленно развитый мир переживал период экспансии и потрясений, демографического бума и появления радикальных идеологий.
Nashgorod.ru поздравляет всех женщин с праздником. Милые дамы, пусть этот первый весенний праздник принесет вам радость и счастье, улыбки и любовь! Мы всегда рады видеть каждую из вас в числе наших пользователей, будьте счастливы с нами!