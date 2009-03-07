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Nashgorod.ru поздравляет тюменских барышень с праздником!

8 марта 2009, 01:00
Сегодня Международный женский день (8 марта). Эту дату, отмечают женщины во всем мире. Она отмечается и в Организации Объединенных Наций, а во многих странах этот день является национальным праздником.
Сюжет
Тюмень

Международный женский день — это праздник рядовых женщин, ставших творцами истории; своими корнями он уходит в многовековую борьбу женщин за участие в жизни общества наравне с мужчинами.

Идея проведения Международного женского дня впервые возникла в начале ХХ века, когда промышленно развитый мир переживал период экспансии и потрясений, демографического бума и появления радикальных идеологий.

Nashgorod.ru поздравляет всех женщин с праздником. Милые дамы, пусть этот первый весенний праздник принесет вам радость и счастье, улыбки и любовь! Мы всегда рады видеть каждую из вас в числе наших пользователей, будьте счастливы с нами!

#Новости#Праздники#Тюмень#Женщины#Ксения#Общество
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