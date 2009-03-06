В Тюмени продолжают искать "Лучших по праву"

С 5 по 12 марта в Учебном центре компании «полное ПРАВО» проходит II этап олимпиады. На вопросы по правовой тематике ребята отвечают при помощи информационного банка «КонсультантПлюс: Средняя Школа».
20 школьников, набравших наибольшее количество баллов, продолжат борьбу в финале. Кто главнее – президент или правительство, что важнее закон или указ, – на эти и многие другие вопросы им предстоит найти ответы при помощи современных информационных технологий.
Кроме того, школьники принимают участие в творческом фотоконкурсе по темам «Такие равные права – такие разные права», «Мы - большущая семья, самый младший - это я!», «Знает право весь наш класс – «Консультант» ведут у нас!». Фотоработы размещены на сайте парламентской газеты «Тюменские известия», где будет определен победитель по мнению интернет-аудитории.
Проходит это мероприятие в четвертый раз. За три года ее существования более 400 старшеклассников из 35 тюменских школ приняли участие в нем.
Организаторы олимпиады «Лучшие по праву» - региональный информационный центр Общероссийской Сети распространения правовой информации КонсультантПлюс по Тюмени и Тюменской области ООО «полное ПРАВО», Городской информационно-методический центр Управления по образованию Администрации города Тюмени, парламентская газета «Тюменские известия».