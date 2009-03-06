В Тюмени продолжают искать "Лучших по праву"

Кроме того, школьники принимают участие в творческом фотоконкурсе по темам «Такие равные права – такие разные права», «Мы - большущая семья, самый младший - это я!», «Знает право весь наш класс – «Консультант» ведут у нас!». Фотоработы размещены на сайте парламентской газеты «Тюменские известия», где будет определен победитель по мнению интернет-аудитории.