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В частных вузах появятся бюджетные места

6 марта 2009, 09:18
Минобразования готовит законопроект о предоставлении частным вузам права принимать студентов на бюджетные места.

Об этом 5 марта объявил заместитель министра образования и науки Владимир Миклушевский.

Планируется допустить частные вузы к конкурсу, на котором между образовательными учреждениями распределяются бюджетные средства на обучение студентов. Соответствующий законопроект будет разработан до конца 2009 года и поступит на рассмотрение в правительство.

По словам Миклушевского, если законопроект будет принят, бюджетные места будут распределяться между вузами независимо от форм собственности. Вопрос о том, кому достанутся деньги на обучение студентов, будет решаться исключительно в зависимости от потребности экономики в тех или иных кадрах.

Руководители различных частных вузов давно заявляли о несправедливости превращения обучения за бюджетный счет в привилегию государственных образовательных учреждений. В 2004 году о скорой ликвидации этой несправедливости говорил первый замминистра образования и науки Владимир Филиппов. Однако о результатах этой инициативы до сих пор не объявлялось.

#Новости#Россия#Таня#Общество
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