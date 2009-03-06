В частных вузах появятся бюджетные места

Об этом 5 марта объявил заместитель министра образования и науки Владимир Миклушевский.
Планируется допустить частные вузы к конкурсу, на котором между образовательными учреждениями распределяются бюджетные средства на обучение студентов. Соответствующий законопроект будет разработан до конца 2009 года и поступит на рассмотрение в правительство.
По словам Миклушевского, если законопроект будет принят, бюджетные места будут распределяться между вузами независимо от форм собственности. Вопрос о том, кому достанутся деньги на обучение студентов, будет решаться исключительно в зависимости от потребности экономики в тех или иных кадрах.
Руководители различных частных вузов давно заявляли о несправедливости превращения обучения за бюджетный счет в привилегию государственных образовательных учреждений. В 2004 году о скорой ликвидации этой несправедливости говорил первый замминистра образования и науки Владимир Филиппов. Однако о результатах этой инициативы до сих пор не объявлялось.