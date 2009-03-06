В частных вузах появятся бюджетные места

Руководители различных частных вузов давно заявляли о несправедливости превращения обучения за бюджетный счет в привилегию государственных образовательных учреждений. В 2004 году о скорой ликвидации этой несправедливости говорил первый замминистра образования и науки Владимир Филиппов. Однако о результатах этой инициативы до сих пор не объявлялось.