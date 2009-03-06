Тюменцы начали одеваться подешевле

Ещё недавно излюбленные тюменские магазины и рынки теперь на повышенное внимание покупателей не жалуются. Но есть в Тюмени магазины, которые уже второе десятилетие пользуются популярностью у определённых категорий людей. И в кризисы и между ними. Продавцы секонд-хендов и стоков отмечают, что интерес к товару их магазинов неуклонно растёт. Вместо того, чтобы покупать на рынке китайские и турецкие вещи, небогатые люди могут купить здесь качественные европейские вещи по мизерным ценам.