Тюменцы начали одеваться подешевле

Людмила Лашманова сшила первую свою вещь самостоятельно на уроке труда в школе. Это был фартук. Умение шить не забылось, и теперь почти весь её гардероб состоит из вещей собственного производства. В магазин за одеждой Людмила почти не ходит.
«В магазине, во-первых, очень дорого. Во-вторых, такая вещь может оказаться у кого-то ещё. Ткани сейчас можно купить не очень дорого, поэтому самой шить выгоднее», - говорит Людмила.
Ещё недавно излюбленные тюменские магазины и рынки теперь на повышенное внимание покупателей не жалуются. Но есть в Тюмени магазины, которые уже второе десятилетие пользуются популярностью у определённых категорий людей. И в кризисы и между ними. Продавцы секонд-хендов и стоков отмечают, что интерес к товару их магазинов неуклонно растёт. Вместо того, чтобы покупать на рынке китайские и турецкие вещи, небогатые люди могут купить здесь качественные европейские вещи по мизерным ценам.
«Основной наш клиент - это люди небогатые, которые живут на стабильную зарплату. Это врачи, учителя. Мы везём ассортимент, который удовлетворяет потребности выхода в город и на работу, чтобы в этом было прилично выйти», - отмечает хозяйка магазина стока и секонд-хенда Людмила Ревнивых.
Одновременно в областном центре растёт число покупателей, которые вообще не пользуются обычными магазинами, и при этом покупают качественные вещи дешевле, чем где-либо. В городе стремительно растёт число интернет-магазинов. Их владельцы за аренду не платят, а, значит, имеют возможность не «задирать» цены. Тюменка Анна Рыбакова говорит, что Всемирная Сеть почти полностью одевает ее семью.
«Это очень удобно. Во-первых, с ребёнком не очень много походишь по магазинам. А в Интернет-магазинах есть возможность посидеть, повыбирать, узнать мнения других людей. Ну и цены там пониже», - говорит свои аргументы Анна.
«Цены пониже». Эта фраза будет определять покупательские спрос в ближайшее время. Основная масса тюменцев станет одеваться не там, где пафосно и престижно, а там, где выгодно. Сколько продлится это время, никто не знает.