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Тюменскую область посетит Генеральный консул Чехии

6 марта 2009, 14:23
11 марта 2009 года в целях развития торгово-экономического сотрудничества с нашим регионом Тюменскую область посетит Генеральный консул Чехии в Екатеринбурге господин Мирослав Рамеш.

Господин Мирослав Рамеш был назначен на должность Генерального консула Чехии в Екатеринбурге в апреле минувшего года, сменив на посту господина Карела Харанзу, сообщает Департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства.

Основная цель визита - знакомство с руководством региона и его экономическими возможностями. В рамках визита запланированы встречи с Губернатором Тюменской области Владимиром Якушевым, Главой Администрации города Тюмени Евгением Куйвашевым. На встречах планируется обсудить основные перспективные направления сотрудничества в экономической сфере, в области образования.

Кроме того, темой обсуждения будут перспективные возможности в реализации совместных проектов в машиностроительной, легкой, пищевой и перерабатывающей промышленности.

#Новости#Европа#Тюменская область#Таня#Политика
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