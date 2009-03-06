Тюменскую область посетит Генеральный консул Чехии

Основная цель визита - знакомство с руководством региона и его экономическими возможностями. В рамках визита запланированы встречи с Губернатором Тюменской области Владимиром Якушевым, Главой Администрации города Тюмени Евгением Куйвашевым. На встречах планируется обсудить основные перспективные направления сотрудничества в экономической сфере, в области образования.