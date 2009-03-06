Тюменская семья отравилась грибами

Пострадавшие заболели 22 февраля, и в этот же день были госпитализированы в токсикологическое отделение в ГЛПУ Тюменская областная клиническая больница с жалобами на слабость, тошноту, многократную рвоту, жидкий стул, сухость во рту. Всем пациентам было проведено дезинтоксикационное лечение. 24 февраля трое пострадавших выписаны из стационара, 1 человек переведен в общую палату, сообщает Nashgorod.ru пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Тюменской области.