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Тюменская семья отравилась грибами

6 марта 2009, 11:23
В Тюмени зарегистрирован 1 случай отравления грибами с 4-мя пострадавшими. Семья из 4-х человек употребляли в пищу соленые грузди (коровяки, волнушки, лисички) домашнего приготовления, законсервированные в двухсотграммовую банку с полиэтиленовой крышкой.
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Тюмень

Пострадавшие заболели 22 февраля, и в этот же день были госпитализированы в токсикологическое отделение в ГЛПУ Тюменская областная клиническая больница с жалобами на слабость, тошноту, многократную рвоту, жидкий стул, сухость во рту. Всем пациентам было проведено дезинтоксикационное лечение. 24 февраля трое пострадавших выписаны из стационара, 1 человек переведен в общую палату, сообщает Nashgorod.ru пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Тюменской области.

Управление Роспотребнадзора по Тюменской области обращает ваше внимание: соблюдайте осторожность при употреблении в пищу грибов домашнего приготовления!

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