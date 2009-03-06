Сны могут влиять на принятие решений, заметили психологи

Как считают эксперты, распространённое осмысление снов исходит не из суеверия, а в основном из беспокойства и волнений по поводу личного будущего и будущего близких. Кроме того, люди придают снам значение, когда они соответствуют их ожиданиям и убеждениям, так как было зафиксировано, что в большей степени участники выделяли приятные сны, чем сны с отрицательной эмоциональной окраской, говорят специалисты.