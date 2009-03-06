Сны могут влиять на принятие решений, заметили психологи

Они заметили, что, несмотря на различие интерпретаций и смысла сновидений в разных мировых культурах, личные размышления насчёт своих снов оказывают психологическую помощь человеку и влияют на поведенческие нормы.
Социологи провели исследование среди студентов из Америки, Индии и Южной Кореи и зафиксировали, что сны могут действительно олицетворять ту или иную личность и воздействовать на поведение при пробуждении. Так, многие молодые люди, которые видели плохой сон, - например, авиакатастрофа в ночь перед запланированной поездкой, - меняли свои планы в соответствии с увиденной картиной.
Специалисты сделали вывод, что большое число людей независимо от национальности верят в пророческую силу снов, хотя и заявляют о редких случаях, чтобы сон предсказал будущие события. Большинство людей полагают, что сны что-то означают для реальной жизни, даже если их содержание является нейтральным или странным.
Как считают эксперты, распространённое осмысление снов исходит не из суеверия, а в основном из беспокойства и волнений по поводу личного будущего и будущего близких. Кроме того, люди придают снам значение, когда они соответствуют их ожиданиям и убеждениям, так как было зафиксировано, что в большей степени участники выделяли приятные сны, чем сны с отрицательной эмоциональной окраской, говорят специалисты.