Россия разместит в Абхазии 3,8 тысячи военных на 49 лет

Он отметил, что все запланированные российско-абхазские проекты остаются в силе. По его словам, особых затрат на размещение в Гудауте военной базы с серьезным авиационным компонентом не потребуется - с советских времен там существует необходимая инфраструктура, и ее лишь требуется подремонтировать. То же касается и военно-морской базы в Очамчире - она функционировала в советские времена, и все необходимые помещения, в том числе жилье для служащих, нуждается в не очень затратном ремонте.
Грузино-абхазская граница будет охраняться совместными усилиями, Абхазия на эти цели выделит около 300 военнослужащих. С российской стороны цифра будет уточнена. Сейчас же по всей протяженности грузино-абхазской границы проводятся укрепительные работы, большая часть которых практически завершена, сообщил президент республики.
Президент Абхазии опроверг сведения об "особом режиме", в котором живет население Гальского района. "Никакой дискриминации. Грузины Гальского района – такие же граждане Абхазии, как представители других национальностей нашей республики. Их представители входят в парламент, грузины представлены и в правительстве. Единственное наше требование – они должны принять гражданство Абхазии и жить по ее законам, если, конечно, у них нет желания поселиться в другой стране", – заявил изданию Багапш.
По его словам, нет проблем и с другим грузинонаселенным регионом – Кодорским ущельем. "Ни один дом тамошних сванов во время нашей августовской операции не пострадал. Теперь мы им предложили вернуться. Они возвращаются в свои дома", – сообщил президент Абхазии.
Багапш рассказал газете, что обратился к российскому руководству с несколькими предложениями. В их числе - автомобильная дорога через Кавказский хребет и нефтедобыча. Нефть в Абхазии есть на черноморском шельфе и на суше - в Очамчирском районе. Вместе с тем, Багапш заявил, что при нем в Абхазии никто "ни один камешек без предварительной экологической экспертизы не тронет".