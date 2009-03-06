Россия разместит в Абхазии 3,8 тысячи военных на 49 лет

Он отметил, что все запланированные российско-абхазские проекты остаются в силе. По его словам, особых затрат на размещение в Гудауте военной базы с серьезным авиационным компонентом не потребуется - с советских времен там существует необходимая инфраструктура, и ее лишь требуется подремонтировать. То же касается и военно-морской базы в Очамчире - она функционировала в советские времена, и все необходимые помещения, в том числе жилье для служащих, нуждается в не очень затратном ремонте.