Путин потребовал вернуть цены на бензин на уровень 2008 года

Такое заявление сделал накануне премьер-министр Владимир Путин на заседании президиума правительства РФ. В. Путин отметил, что в январе-феврале т. г. наблюдается заметное повышение цен на ГСМ. Он полагает, что "это такая подготовка к весеннее-полевым работам", и считает "январско-февральское повышение" необоснованным.
Премьер обратил внимание на то, что рост цен на нефтепродукты происходит на фоне не только низких мировых цен на нефть, но и снижения налоговой нагрузки на добывающие компании и предоставления им ряда других льгот. По мнению В. Путина, сегодняшняя конъюнктура и предоставленный нефтяникам льготный режим работы "дают возможность не задирать цены", тем более в период весенних полевых работ.
В. Путин также напомнил, что производители обязались обеспечить АПК необходимым объемом продукции без резких ценовых скачков. "Федеральная антимонопольная служба должна жестко отслеживать ситуацию с выполнением этих обязательств и пресекать попытки необоснованного повышения цен", – подчеркнул В. Путин.