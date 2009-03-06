Путин потребовал вернуть цены на бензин на уровень 2008 года

Премьер обратил внимание на то, что рост цен на нефтепродукты происходит на фоне не только низких мировых цен на нефть, но и снижения налоговой нагрузки на добывающие компании и предоставления им ряда других льгот. По мнению В. Путина, сегодняшняя конъюнктура и предоставленный нефтяникам льготный режим работы "дают возможность не задирать цены", тем более в период весенних полевых работ.