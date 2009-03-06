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Путин потребовал вернуть цены на бензин на уровень 2008 года

6 марта 2009, 13:54
Поставщики горюче-смазочных материалов должны вернуться к уровню цен 2008 г. и даже опустить их немного ниже.
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Путин

Такое заявление сделал накануне премьер-министр Владимир Путин на заседании президиума правительства РФ. В. Путин отметил, что в январе-феврале т. г. наблюдается заметное повышение цен на ГСМ. Он полагает, что "это такая подготовка к весеннее-полевым работам", и считает "январско-февральское повышение" необоснованным.

Премьер обратил внимание на то, что рост цен на нефтепродукты происходит на фоне не только низких мировых цен на нефть, но и снижения налоговой нагрузки на добывающие компании и предоставления им ряда других льгот. По мнению В. Путина, сегодняшняя конъюнктура и предоставленный нефтяникам льготный режим работы "дают возможность не задирать цены", тем более в период весенних полевых работ.

В. Путин также напомнил, что производители обязались обеспечить АПК необходимым объемом продукции без резких ценовых скачков. "Федеральная антимонопольная служба должна жестко отслеживать ситуацию с выполнением этих обязательств и пресекать попытки необоснованного повышения цен", – подчеркнул В. Путин.

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