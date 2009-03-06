Положительные эмоции важнее насущных потребностей для поддержания здоровья

Медики говорят, что эмоциональное состояние человека действительно играет важную роль для поддержания хорошего физического здоровья. Однако до этого похожие исследования проводились только в промышленно развитых странах. Теперь американские эксперты доказали, что даже при наличии насущных жизненных проблем, - таких, как поиск жилья или нормального пропитания, - положительные эмоции доминируют над основными физическими потребностями в качестве главного стимула для улучшения здоровья. Таким образом, прочную связь между психологическим и физическим здоровьем надо принять как факт, уверены специалисты.