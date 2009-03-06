Положительные эмоции важнее насущных потребностей для поддержания здоровья

Совместно с социологами из компании Gallup был проведен опрос более 150 тыс. человек из 140 стран, представляющих репрезентативную выборку 95% населения земного шара.
Участников спрашивали об эмоциональном состоянии, включая показатели счастья, удовольствия, тревоги и печали. Кроме того оценивалось физическое здоровье, признаки хронических заболеваний, боли и усталости и то, каким образом соблюдаются самые элементарные потребности человека /качество питания, жилищные условия и личная безопасность/. Оказалось, что, даже при отсутствии комфортных условий существования, позитивное настроение ассоциировалось с лучшим самочувствием. Негативные эмоции наоборот являлись надёжным показателем ухудшения здоровья.
Медики говорят, что эмоциональное состояние человека действительно играет важную роль для поддержания хорошего физического здоровья. Однако до этого похожие исследования проводились только в промышленно развитых странах. Теперь американские эксперты доказали, что даже при наличии насущных жизненных проблем, - таких, как поиск жилья или нормального пропитания, - положительные эмоции доминируют над основными физическими потребностями в качестве главного стимула для улучшения здоровья. Таким образом, прочную связь между психологическим и физическим здоровьем надо принять как факт, уверены специалисты.