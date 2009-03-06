Подарки для любимых - в сети магазинов "Арсенал+"

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— ТРЦ «Фаворит», ул. Гнаровской, 12;
— ТРЦ «Премьер», ул. 50 лет ВЛКСМ, 63;
— ул. Хохрякова, 47;
— ул. Ленина, 15.
Более подробную информацию вы можете узнать:
— в службе информации по телефону: (3452) 79-70-70
Количество товаров по специальным праздничным ценам подарков ограничено. Подробности условий акции и товары уточняйте у продавцов в розничных салонах «Арсенал +».