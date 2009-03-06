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Подарки для любимых - в сети магазинов "Арсенал+"

6 марта 2009, 16:38
В сети магазинов компьютерной техники Арсенал+, вы найдете оригинальные подарки для любимых женщин. Более 5000 наименований и специальные праздничные цены.
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Тюмень

В магазинах парфюмерии, косметики и нижнего белья не протолкнуться…такое количества залетных в эти места мужчин предвещает лишь одно – Весна!!! Дорогие мужчины у нас для вас есть отличная новость… дабы не краснеть при вопросе: «А какой у неё размер» и «Вам крем с эффектом лифтинга?», - и не доводить все это до абсурда, пытаясь ответить: «….ну…наверное как у вас, если смотреть с боку……нет что вы у моей жены нет никакого лифтинга», - вы можете купить замечательные подарки которые придутся по душе вашей второй половинке в привычных для вас условиях. В сети магазинов компьютерной техники Арсенал+, вы найдете оригинальные подарки для любимых женщин. Более 5000 наименований и специальные праздничные цены.

Дарите подарки Любимым с Любовью!

Выбрать подходящий подарок помогут консультанты розничных салонов компании «Арсенал +» расположенных по адресам:

— ТРЦ «Фаворит», ул. Гнаровской, 12;

— ТРЦ «Премьер», ул. 50 лет ВЛКСМ, 63;

— ул. Хохрякова, 47;

— ул. Ленина, 15.

Более подробную информацию вы можете узнать:

— в службе информации по телефону: (3452) 79-70-70

— на сайте: http://www.arsplus.ru

Количество товаров по специальным праздничным ценам подарков ограничено. Подробности условий акции и товары уточняйте у продавцов в розничных салонах «Арсенал +».

#Новости#Тюмень#Конференции#Компьютеры#Таня#Общество
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