Новый Porsche: Наш курс - 1€=38 рублей

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Только до 31 марта в компании «Феникс-Спорт», официального дилера Porsche Вы можете приобрести автомобиль со склада по валютному курсу из расчета 1 евро=38 рублей. Условия более чем выгодные, в особенности, если для Вас важна сохранность сбережений. Наше предложение позволит Вам избежать дополнительных трат в рублях, вызванных непредвиденным ростом курса евро.
Подробности вы всегда можете узнать в отделе продаж официального дилера в Тюмени, по адресу: ул. Пермякова, 94 или по телефону (3452) 629-911.