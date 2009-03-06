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Новый Porsche: Наш курс - 1€=38 рублей

6 марта 2009, 17:27
Только до 31 марта в компании «Феникс-Спорт», официального дилера Porsche Вы можете приобрести автомобиль со склада по валютному курсу из расчета 1 евро=38 рублей.
Сюжет
Тюмень

Мы действительно любим автомобили Porsche и знаем о них все. Мы приложили немало усилий, чтобы при покупке Porsche Вы всегда получали выгодные и интересные предложения, чтобы сервис всегда был на высоте, а Ваши ожидания оправданными!

Только до 31 марта в компании «Феникс-Спорт», официального дилера Porsche Вы можете приобрести автомобиль со склада по валютному курсу из расчета 1 евро=38 рублей. Условия более чем выгодные, в особенности, если для Вас важна сохранность сбережений. Наше предложение позволит Вам избежать дополнительных трат в рублях, вызванных непредвиденным ростом курса евро.

Подробности вы всегда можете узнать в отделе продаж официального дилера в Тюмени, по адресу: ул. Пермякова, 94 или по телефону (3452) 629-911.

Все новости и специальные предложения на сайте компании: http://www.porsche-tyumen.ru

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