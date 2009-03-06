Новая мишень для хакеров - социальные сети, предупреждают эксперты

Виртуальных мошенников и распространителей компьютерных вирусов, по мнению экспертов компании Trend Micro, занимающейся безопасностью в интернете, привлекает массовая популярность социальных сетей, в частности сайта Facebook, насчитывающего уже более 175 миллионов пользователей во всем мире, а также большой объем персональной информации, которой обмениваются клиенты таких сетей, заявляют эксперты.
"В социальных сетях регистрируется очень много пользователей, поэтому злоумышленникам становится выгодно использовать эти площадки для своих целей", - приводит агентство слова эксперта Trend Micro Дэвида Пэрри. "Они могут перехватить всю информацию, которую вы распространяете, общаясь на этих сайтах. Таким образом, сами об этом не догадываясь, вы можете сделать доступными важные для вас персональные данные", - предостерегает эксперт.
Крадут всё
Даже самая на первый взгляд безобидная информация, к которой имеют доступ все пользователи, может заинтересовать кибермошенников. Так, например, имена родственников или клички домашних животных, подписанные под фотографиями, которые клиенты социальных сетей размещают на сайтах, могут помочь злоумышленнику ответить на типовые вопросы, задаваемые в случае потери пароля, и, таким образом, получить доступ, к примеру, к онлайн-счетам или аккаунтам пользователя.
Хакеры могут также распространять вирусы под видом компьютерных программ, предназначенных для использования в социальных сетях. Эта разновидность киберпреступления стала особенно актуальной, когда сайт Facebook разрешил сторонним разработчикам программного обеспечения распространять свои программы и дополнения, которые пользователь может добавлять к своему профилю. При этом администраторы Facebook проверяют эти программы только в случае конкретных жалоб пользователей.
Как говорит эксперт из Trend Micro Йамз Янеза, "в прошлые выходные был обнаружен вирус, которому удалось преодолеть защиту Facebook, однако программисты сайта с ним справились очень оперативно". Еще одна подобная вредоносная программа, по словам эксперта, была выявлена неделей раньше.
После установки пользователями сайта таких приложений, они начинают, к примеру, рассылать их контактам сообщения, в которых говорится, что они нарушили правила пользования сайтом и им в этой связи предлагается выполнить определенные инструкции. В результате доверчивые пользователи, сами того не зная, устанавливают в своем профиле программу, которая на самом деле является вирусом, сообщающим хакерам персональные данные пользователя, а также рассылает себя всем друзьям в его контактном листе.
В ходе последней вирусной атаки, которой подверглись пользователи Facebook, угроза исходила из простого сообщения, отправленного от друга из контактного листа, в котором предлагалось посмотреть интересное видео. В сообщении говорилось, что для просмотра ролика необходимо, перейдя по приведенной тут же гиперссылке, установить некий плагин, который на самом деле являлся вирусом-трояном под названием Koobface.
"Этот вирус крадет c вашего компьютера файлы типа куки (cookie), причем отвечающие за ваши посещения не только сайта Facebook, но и других социальных сетей", - поясняет Йамз Янеза. "Используя эти файлы, хакер пытается изменить ваш профиль и зарегистрироваться под вашим именем, использовать ваш контактный лист для рассылки сообщений и комментариев", - добавляет эксперт.
Чтобы обезопасить пользователей социальных сетей от возросшей активности хакеров и виртуальных мошенников, по мнению экспертов, необходимо, чтобы администрации сайтов, которые разрешают распространять на своих платформах программы сторонних разработчиков, усилили контроль за этим контентом.
Однако и сами пользователи должны, во-первых, более осмотрительно относиться к включению в список контактов новых друзей, во-вторых, не кликать по подозрительным гиперссылкам, которые переводят на ресурсы за пределами социальной платформы. И обязательно помнить золотое правило - не использовать нигде одинаковые пароли, чтобы не дать злоумышленнику открыть все двери одним ключом.