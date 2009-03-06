Новая мишень для хакеров - социальные сети, предупреждают эксперты

После установки пользователями сайта таких приложений, они начинают, к примеру, рассылать их контактам сообщения, в которых говорится, что они нарушили правила пользования сайтом и им в этой связи предлагается выполнить определенные инструкции. В результате доверчивые пользователи, сами того не зная, устанавливают в своем профиле программу, которая на самом деле является вирусом, сообщающим хакерам персональные данные пользователя, а также рассылает себя всем друзьям в его контактном листе.