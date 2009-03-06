Nokia выпустит мобильники стандарта 4G в 2010 году

Оборудование NSN для сетей 4G поддерживают технологию LTE, которая обеспечивает скорость передачи данных до 326 мегабит в секунду к абоненту и до 86 мегабит в секунду от абонента. В настоящее время максимальная скорость передачи данных к абоненту в сетях 3G составляет 7,2 мегабита в секунду.