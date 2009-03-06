Nokia выпустит мобильники стандарта 4G в 2010 году

Ноутбуки и прочие мобильные устройства также смогут работать в сетях 4G. Правда не уточняется, потребуется ли для этого специальный внешний модем, или модуль 4G будет встроенным.
Напомним, что осенью прошлого года компания Nokia Siemens Networks (NSN) начала выпуск оборудования для сетей 4G. Программное обеспечение для базовых станций 4G компания начнет поставляться во второй половине 2009 года.
Оборудование NSN для сетей 4G поддерживают технологию LTE, которая обеспечивает скорость передачи данных до 326 мегабит в секунду к абоненту и до 86 мегабит в секунду от абонента. В настоящее время максимальная скорость передачи данных к абоненту в сетях 3G составляет 7,2 мегабита в секунду.
Предполагается, что первая сеть 4G будет запущена в начале 2010 года американским оператором Verizon. Примерно в это же время аналогичные сети должны открыть канадские операторы Bell и Telus. Другие операторы, например, AT&T, начнут запускать сети 4G в 2011 году.