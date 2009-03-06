«Небесная канцелярия» готовит тюменкам к 8 Марта приятный сюрприз

7 марта небольшие осадки ожидаются лишь на востоке сельскохозяйственной зоны.
Как рассказала начальник отдела метеопрогнозов Тюменского Гидрометцентра Елена Шарун, до 12 марта на всей южной территории региона ожидается малооблачная погода. Температура воздуха этой ночью составит -13-18, на юго-востоке -7-12, а в субботу днем -1 -6. С 8 по 10 марта в ночные часы температурный фон -14-19, днем -1-6. А вот 10 числа с прохождением теплого атмосферного фронта температура воздуха в дневные часы может повыситься до +2 градусов. В последующие дни - 11 и 12 марта - ночная температура уже -8-13, а днем -3+2.
Территории автономных округов зима не спешит покидать. В Ханты-Мансийском округе весна начинает о себе заявлять еще совсем робко. С 7 по 9 марта преобладающая температура воздуха ночью составит -14-19, местами еще могут быть морозы до -24, днем -5-10. В начале следующей недели в зоне теплого атмосферного фронта местами пройдет небольшой снег, температура повысится: ночью до -8-13, днем -1-6.
А вот на Ямале ещё морозно и местами метут метели. Ночные температуры еще довольно низкие: столбики термометров местами опускаются до -25 градусов. Днем 7 марта синоптики обещают -15-20. С 9 числа будет чуть теплее -12-17, но 10 и11 марта в большинстве районов ЯНАО при западном ветре, который усилится до 13 м/с, температура воздуха ночью местами может составить -28, днем -15-20. В последующие дни морозы на севере Тюменской области усилятся еще больше: до -30-35 градусов.