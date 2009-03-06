«Небесная канцелярия» готовит тюменкам к 8 Марта приятный сюрприз

А вот на Ямале ещё морозно и местами метут метели. Ночные температуры еще довольно низкие: столбики термометров местами опускаются до -25 градусов. Днем 7 марта синоптики обещают -15-20. С 9 числа будет чуть теплее -12-17, но 10 и11 марта в большинстве районов ЯНАО при западном ветре, который усилится до 13 м/с, температура воздуха ночью местами может составить -28, днем -15-20. В последующие дни морозы на севере Тюменской области усилятся еще больше: до -30-35 градусов.