На Приполярный Урал готовится уникальная экспедиция

Впервые в истории России на снегоходах планируется проехать расстояние более 1200 км по Уральским горам от Среднего до Полярного Урала или от Екатеринбурга до Лабытнанги (ЯНАО).
На промежуточном этапе возле горы Неройка (поселок Саранпауль) планируется проведение ежегодного фестиваля зимнего экстремального вида отдыха в Приполярном Урале «Гора Старик приглашает».
Цель экспедиции - популяризовать Средний, Приполярный, Полярный Урал как места активного зимнего вида отдыха, раскрыть потенциал для развития туристской индустрии и инфраструктуры в этих местах.
По намеченному маршруту участникам экспедиции в тяжелых горных экстремальных условиях на 10-15 снегоходах с санями, загруженными бензином, палатками, печками, продуктами, предстоит первыми проехать по Уральским горам, параллельно с будущей железной дорогой от станции Полуночная до станции Обское.
В программе фестиваля «Гора Старик приглашает» - полет на паропланах, мотопаропланах, сноуборд, лыжи, сноукайт, спортивная рыбалка на хариуса, покорение вершин пешим ходом, трюки на горных снегоходах.
По результатам экспедиции планируется выпустить фотоальбом и документальный фильм.
В составе экспедиции на разных этапах примут участие до 50 человек с разных городов России, сообщили в автономной некоммерческой организации «Урал Приполярный».