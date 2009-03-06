МЧС России рассказало, чего опасаться в марте

Напомним, недавно глава МЧС Сергей Шойгу рассказал журналистам, что грядущий 2009 год будет особенным. «Уже побиты все рекорды по теплу. У нас будет позднее становление льда, могут быть проблемными переправы. Если их должным образом не организовать, неизбежен рост количества ЧС на открытой воде и провалов под лед машин, людей», - сказал глава МЧС.