МЧС России рассказало, чего опасаться в марте

Это приведет к тому, что число ДТП в стране на 5-10% превысит среднемноголетние сезонные значения.
"Наибольшее количество крупных ДТП прогнозируется на автодорогах Центрального, Северо-Западного, Приволжского федеральный округов", - говорится в сообщении.
Кроме того, согласно прогнозу МЧС, в ряде российских регионов существует высокая вероятность обрушения зданий и сооружений, а также отрыва прибрежных льдов и схода снежных лавин.
На территории Центра России, а также на Юге и в Приволжском округе повышается вероятность заболевания бешенством. Югу к тому же угрожает появление новых очагов африканской чумы свиней.
"Сохраняется вероятность превышения эпидпорогов по заболеваемости гриппом и острыми инфекциями верхних дыхательных путей на большей части территории России", - также отмечается в сообщении.
Напомним, недавно глава МЧС Сергей Шойгу рассказал журналистам, что грядущий 2009 год будет особенным. «Уже побиты все рекорды по теплу. У нас будет позднее становление льда, могут быть проблемными переправы. Если их должным образом не организовать, неизбежен рост количества ЧС на открытой воде и провалов под лед машин, людей», - сказал глава МЧС.
Кроме того, по его словам, в техногенной сфере продолжится рост ЧС, связанных с авариями в авиации, в том числе и малой. Прогнозируется дальнейший рост количества ЧС, вызванных взрывами бытового газа. Это связано со значительным износом домового газового оборудования и жилого фонда, несовершенством нормативно-правовой базы, которая допускает возможность приобретения и использования оборудования, у которого отсутствует система «газ-контроль».
Наибольшее количество взрывов сетевого газа прогнозируется в Южном, Центральном и Приволжском федеральных округах, а баллонного газа - на территории Уральского, Сибирского и Дальневосточного ФО. Сохраняется высокий риск возникновения аварий на коммунальных системах жизнеобеспечения.
«Если говорить об эпидемиологической обстановке, то происходит довольно позднее засыпание многих инфекций. Если раньше - мороз грянул и мы могли быть спокойны, то сейчас неизвестно, где «тонко», где порвется», - сказал Шойгу. Министр считает, что увеличится численность грызунов. Также, в 2009 году прогнозируется возникновение ЧС, обусловленных сибирской язвой и бешенством.