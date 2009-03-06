Курганские врачи разработали уникальный метод лечения последствий инсульта

"Люди, у которых случился инсульт, страдают нарушениями функции речи, они не в состоянии себя обслуживать. После инсульта вокруг очага большое количество клеток мозга находятся в состоянии парабиоза (пограничное состояние между жизнью и смертью клетки). Аппарат Илизарова помогает разбудить "спящие" клетки, активизирует их работу. Суть метода в том, что напротив пораженного участка головного мозга в черепе выпиливается ровная пластина длиной 7-8 сантиметров. Затем, делится на две равные части, одна из них возвращается на прежнее место и фиксируется с помощью специально разработанного аппарата. Он заставляет этот кусок кости расти в сторону образовавшегося "окна" со скоростью приблизительно 1 миллиметр в сутки. Улучшается кровоснабжение головного мозга. Результаты лечения впечатляют: почти полностью восстанавливается речь, человек может управлять своими конечностями", - пояснили специалисты.