Курганские врачи разработали уникальный метод лечения последствий инсульта

С помощью аппарата Иллизарова они доказали, что кости свода черепа тоже восстанавливаются, как и любая другая ткань в организме. Используя этот метод, зауральские врачи смогут помочь тысячам людей, получившим черепно-мозговую травму или перенесших инсульт. Об этом сообщили в отделе материально-технического снабжения ФГУ "РНЦ "ВТО" им. академика Г.А.Илизарова Росмедтехнологий".
"Люди, у которых случился инсульт, страдают нарушениями функции речи, они не в состоянии себя обслуживать. После инсульта вокруг очага большое количество клеток мозга находятся в состоянии парабиоза (пограничное состояние между жизнью и смертью клетки). Аппарат Илизарова помогает разбудить "спящие" клетки, активизирует их работу. Суть метода в том, что напротив пораженного участка головного мозга в черепе выпиливается ровная пластина длиной 7-8 сантиметров. Затем, делится на две равные части, одна из них возвращается на прежнее место и фиксируется с помощью специально разработанного аппарата. Он заставляет этот кусок кости расти в сторону образовавшегося "окна" со скоростью приблизительно 1 миллиметр в сутки. Улучшается кровоснабжение головного мозга. Результаты лечения впечатляют: почти полностью восстанавливается речь, человек может управлять своими конечностями", - пояснили специалисты.
Учитывая большой рост инсультов, опыт врачей Центра Илизарова по-настоящему бесценный. За прошедшее 10-летие врачи Центра выполнили свыше сотни таких операций. Пока специалисты не берутся лечить тяжелые формы инсульта, когда поражены жизненно важные центры головного мозга. Не оперируют и в острой фазе заболевания - в первые шесть месяцев с момента приступа. Оптимальный срок после травмы или инсульта, показанный для операции, - от полугода до трех лет.
По словам генерального директора Центра Владимира Шевцова, сейчас не осталось ни одного сегмента человеческого тела от макушки до пяток, где нельзя было бы применять аппарат Илизарова. Отметим, такие операции не проводят нигде в мире, кроме как в столице Зауралья - Кургане.