Кризис вызвал из небытия "призраки" девяностых

В страну возвращаются "призраки девяностых", уверена газета: настоящий ренессанс переживают финансовые пирамиды, а в нашей речи появились давно забытые слова "девальвация" и "дефолт". Даже экстрасенс Анатолий Кашпировский возвращается на экраны телевизоров. Кажется, еще немного - и на наши прилавки вернутся спирт Royal и турецкие жвачки со вкладышами.
Почему же кризис оживляет призраков из прошлого? Сегодня в России нет финансовых инструментов, гарантирующих спасение от инфляции, считает издание. А преступники предлагают не просто уберечь средства от обесценивания, но и многократно их преумножить. Они делают это настолько убедительно, что соблазн возникает даже у профессиональных инвесторов.
Экономические неурядицы сказались на всем, в первую очередь на рекламе. Сотовые компании привлекают внимание своих клиентов с помощью трюка, широко распространенного в 90-е годы, - лотерей. "Вымпелком", больше известная под маркой "Билайн", каждый день разыгрывает среди своих абонентов по миллиону рублей. Чтобы разбогатеть, нужно отправлять эсэмэски стоимостью 41 рубль 30 копеек по нужному номеру и надеяться на удачу.
Подсчеты показывают: для того чтобы сформировать призовой фонд, в день услугой должны воспользоваться почти 25 тысяч человек. Шансов практически нет, но абонентов это не останавливает.
Два остальных участника "большой тройки" сотовых операторов - МТС и "Мегафон" тоже любят разыгрывать призы. В свое время компании провели акции "100 машин за 100 дней". При этом "Мегафон" раздавал счастливчикам не просто автомобили, а "Мерседесы".
Еще один "старинный" лохотрон - так называемый многоуровневый маркетинг, построенный по принципу финансовых пирамид. Самый известный игрок на этом рынке - американский "Гербалайф". Сегодня армия торговцев "Гербалайфом" вновь начинает расти.
Вот статистика: в четвертом квартале 2008 года мировые продажи "Гербалайфа" снизились на 11%. При этом в России продажи не только не сократились, но и выросли на 17%.
Кризис реанимировал еще одно наследие 90-х - бартерные сделки и взаимозачеты. Одни из первых на бартерную схему перешли застройщики. Расплачиваясь с подрядчиками квартирами, они убивают сразу двух зайцев: решают проблему с ликвидностью и реализуют недвижимость, спрос на которую сегодня оставляет желать лучшего.
На рынке уже появились компании, проводящие бартерные сделки. Впрочем, по бартеру торгуют уже не только фирмы, но целые государства. Россия, например, собирается продавать Гватемале оружие в обмен на сельскохозяйственную продукцию, в основном сахар и кофе.
Финансовые неурядицы - хороший повод задуматься о бережливости и - еще один полузабытый термин - рационализаторстве. Так, Coca-Cola объявила, что собирается запустить линию по мытью бутылок - как это было в 90-е. Это, по мнению компании, подстегнет продажи в условиях кризиса. Ведь при повторном использовании тары розничные цены на шипучую газировку снижаются.
Благодаря этому начинанию в стране может возродиться система по сбору стеклотары. Среди примет 90-х газета называет и "условные единицы", в которых начали выставлять цены многие компании, и грядущее возвращение на телеэкраны главного борца с заиканием и энурезом Анатолия Кашпировского, и возросшая популярность магов, астрологов и народных целителей.
Кажется, еще чуть-чуть - и рубль снова можно будет называть деревянным.