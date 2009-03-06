Кризис вызвал из небытия "призраки" девяностых

Почему же кризис оживляет призраков из прошлого? Сегодня в России нет финансовых инструментов, гарантирующих спасение от инфляции, считает издание. А преступники предлагают не просто уберечь средства от обесценивания, но и многократно их преумножить. Они делают это настолько убедительно, что соблазн возникает даже у профессиональных инвесторов.