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Кейт Бланшет признана главной королевой экрана

6 марта 2009, 19:38
Австралийская актриса Кейт Бланшет была названа лучшей исполнительницей роли монаршей особы в истории кино по результатам опроса, проведенного ресурсом lovefilm.com.

Участникам опроса, приуроченного к выходу картины "Молодая Виктория", запомнилась ее роль Елизаветы I.

Второе место в рейтинге заняла британская актриса Хелен Миррен, сыгравшая в картине "Королева", и третьего удостоился Шон Коннери за эпизодическое появление в роли короля Ричарда в фильме "Робин Гуд. Принц воров".

Остальные места в первой десятке распределились следующим образом:

1. Кейт Бланшет - "Елизавета"

2. Хелен Миррен - "Королева"

3. Шон Коннери - "Робин Гуд. Принц воров"

4. Джуди Денч - "Мисс Браун"

5. Энн Хэтуэй - "Дневники принцессы"

6. Джуди Денч - "Влюбленный Шекспир"

7. Леонардо ди Каприо - "Человек в железной маске"

8. Крис Сарандон - "Принцесса-невеста"

9. Кира Найтли - "Герцогиня"

10. Кеннет Брана - "Генри V"

#Новости#Кино#Таня#Общество
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