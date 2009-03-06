Кейт Бланшет признана главной королевой экрана

Участникам опроса, приуроченного к выходу картины "Молодая Виктория", запомнилась ее роль Елизаветы I.
Второе место в рейтинге заняла британская актриса Хелен Миррен, сыгравшая в картине "Королева", и третьего удостоился Шон Коннери за эпизодическое появление в роли короля Ричарда в фильме "Робин Гуд. Принц воров".
Остальные места в первой десятке распределились следующим образом:
1. Кейт Бланшет - "Елизавета"
2. Хелен Миррен - "Королева"
3. Шон Коннери - "Робин Гуд. Принц воров"
4. Джуди Денч - "Мисс Браун"
5. Энн Хэтуэй - "Дневники принцессы"
6. Джуди Денч - "Влюбленный Шекспир"
7. Леонардо ди Каприо - "Человек в железной маске"
8. Крис Сарандон - "Принцесса-невеста"
9. Кира Найтли - "Герцогиня"
10. Кеннет Брана - "Генри V"