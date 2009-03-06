Инвалидам разрешат поступать в вузы вне конкурса

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на слова главы Департамента воспитания, дополнительного образования и социальной защиты детей Минобрнауки Алины Левитской на круглом столе в Общественной палате.
В качестве итогового школьного испытания инвалиды смогут выбрать либо традиционный экзамен, либо сдачу ЕГЭ. По данным представителей Общественной палаты, в настоящее время 87 процентов учреждений профессионального образования не подходят для обучения инвалидов.
В России на учете состоят 12,5 миллионов инвалидов, почти 1,2 миллиона из них - дети. 22,8 процента детей-инвалидов имеют врожденные физические аномалии и нуждаются в социальной инфраструктуре.